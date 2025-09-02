ヨーロッパでも大人気。日本人女子レスラーが遠征中のパリで“リア充”ぶりをSNSで報告し、典型的な欧州観光ショット満載の投稿がファンの目を楽しませている。

【画像】日本人女子、ギャップ全開の“私服オフショット”

WWEのトップ女子スーパースター、イヨ・スカイがXを更新。現在ツアー中のフランス・パリでのプライベートを公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

今回イヨが投稿したのは、普段のリング上とは大きく異なる充実したオフの姿。高級カフェでのティータイムやマカロンを手にした写真、クラシックカーをバックにしたポーズなど、ヨーロッパらしい象徴的なショットが並び「I Love Paris!」と綴られている。華やかで洗練された写真の数々は、彼女のスター性と国際的な人気を改めて印象づけるものとなった。

WWEは8月31日（日本時間9月1日）の「Clash in Paris」を中心に、ヨーロッパ各地でブランド別大会やハウスショーを展開中。フェイス（善役）として愛されるイヨは各地で圧倒的な支持を集め、会場では「イヨ！イヨ！」コールが響き渡り、現地メディアでも“欧州でも最も愛される日本人レスラー”として取り上げられている。

SNSで見せたリング外のリラックスした姿にファンも即反応。「大好きだよイヨ！ 素晴らしい時間を過ごしてね」「めっちゃ綺麗！」「世界中がイヨを愛してる」といったポジティブなコメントのほか、「パリが好きでも安全第一でね」と心配する声も寄せられ、彼女が世界規模で愛されていることを示した。

ストーリーラインでは、“家族”を名乗り病みキャラ化しつつあるアスカや、連日板挟みで“困り顔”のカイリ・セインら“カブキ・ウォリアーズ”との友情模様が注目を集める一方、リア・リプリーとのリスペクトと友情を軸にした新たな関係性も進行中。さらに空位となったWWE女子世界王座を巡る戦いはヒートアップを続けており、今後の展開にますます期待が高まっている。

