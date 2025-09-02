「プライベートで見せる顔は……」。俳優でモデルの山本舞香（27）が、夫の「MY FIRST STORY」Hiro（31）に“キュン”とする瞬間を告白した。

【映像】元K-1ラウンドガール、 “論破王”起業家『ラブキャッチャージャパン2』参加メンバー

これは9月2日、都内某所で行われたABEMAの恋愛番組『ラブキャッチャージャパン2』の放送開始記念記者会見での一コマ。番組は”真実の愛”と”欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る、異色の恋愛リアリティーショーという内容だが、会見では番組にちなみ山本が自身の”LOVEとMONEYに分けた人生グラフ”を説明した。

27歳の時にMY FIRST STORYのボーカリスト・Hiroと結婚した山本に対し「結婚したことで何か変わりましたか？」と質問が飛ぶと、「何も怖くなくなりました」と即答。続けて「一番強い味方がいるので。この人と結婚して良かったなと心から思います」とのろけた。

さらに「幸せだなと思う瞬間はありますか？」と聞かれると、山本は「友人期から私が飽き性なことを知っているんです。なので、毎日飽きないように、面白いことをしてくれたり、キュンとさせてくれたりします」と明かした。

見取り図・盛山晋太郎から「例えばキュンてどんなこと？」と聞かれると、山本は「やっぱりライブを見るとキュンとします」と答え、「ステージに立った時の顔とプライベートで見せる顔はまったく違います」「ステージに立って別人格になっている旦那はカッコいいなって思います」と言い切ると、リリーは「ええな。言われたことないわ、ステージがカッコいいって」と羨ましがっていた。

『ラブキャッチャージャパン2』は9月16日放送スタート。記者会見には山本と同じく番組MCを務める、お笑いコンビ・見取り図の盛山、リリー、声優の木村昴、インフルエンサーのとうあが登壇した。

取材・文・撮影：中山洋平