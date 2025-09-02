欧州株 軟調、独ＤＡＸ指数は１．４５％安
欧州株 軟調、独ＤＡＸ指数は１．４５％安
東京時間19:49現在
英ＦＴＳＥ100 9161.85（-34.49 -0.38%）
独ＤＡＸ 23688.20（-349.13 -1.45%）
仏ＣＡＣ40 7699.91（-7.99 -0.10%）
スイスＳＭＩ 12140.56（-35.96 -0.30%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:49現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45366.00（-235.00 -0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6429.00（-43.75 -0.68%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23259.75（-202.00 -0.86%）
