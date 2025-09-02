欧州株　軟調、独ＤＡＸ指数は１．４５％安
東京時間19:49現在
英ＦＴＳＥ100　 9161.85（-34.49　-0.38%）
独ＤＡＸ　　23688.20（-349.13　-1.45%）
仏ＣＡＣ40　 7699.91（-7.99　-0.10%）
スイスＳＭＩ　 12140.56（-35.96　-0.30%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:49現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45366.00（-235.00　-0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6429.00（-43.75　-0.68%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23259.75（-202.00　-0.86%）