この夏の暑さで、生育が早まっているコシヒカリは収穫の時期を迎えています。



記録的な猛暑は炎天下で作業をする農家にも大きな影響を与えています。



富山市内の田んぼで取材しました。



吉田颯人記者

「9月に入りましたが、厳しい暑さが続いています。この異常な暑さの中、コシヒカリの収穫が本格的に始まっています」



富山市池多の田口智貴さん（31）は、例年よりも1週間ほど早くきょうからコシヒカリの収穫を始めました。





今年の夏は、連日の厳しい暑さと水不足に悩まされたと振り返ります。田口智貴さん「冬場くらいからコメの品薄状態になり、コメの価格が一気に上がり消費者もすごく困っている声を耳にするが、我々生産者も暑さと水不足で、本当にギリギリな状態でイネの生育に苦労した」この地区に農業用水を供給する古洞ダムは、この夏、記録的な雨の少なさで貯水量が大幅に低下しました。コメ作りでは、穂が出る時期を迎える7月中旬から8月にかけて特に水が必要で、田口さんの田んぼでも一部でひび割れが起きるなど影響がありましたが、コメの品質に問題はないということです。一方、刈り取りも猛暑の中となり、対策は欠かせません。田口智貴さん「（コンバインは）全体的にクーラーで、涼しい風が出る。暑さ対策で、これがなかったら危険な状態」炎天下での長時間の作業に備えておととし、クーラーのついた大型のコンバインを購入しました。コメの収穫にあたる自分の健康も守るための選択です。田口智貴さん「生産者も機械とか肥料、燃料費も高騰していてコストもすごくかかっている状態なので、理解してもらいながら、刈り取りのピークを迎えているコメをほおばってもらえたら」田口さんの田んぼでは、今月10日ごろから富富富の刈り取りも始まり、作業は来月まで続く見込みです。