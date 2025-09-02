シリーズ「実りの先に」 備蓄米を届けたい 射水市のコメ卸売業者の思い
新米の季節を迎えているなか、エブリイはきょうからシリーズで今年のコメをめぐる生産者や流通業者などの声をお伝えします。
1回目は、コメ不足による価格高騰の解消を目的に放出された政府備蓄米です。流通にあたる業者の動きを通して現状と今後を考えます。
今年4月、射水市でコメの卸売業を営む大門食糧の米澤社長はため息を漏らしていました。
大門食糧 米澤治夫社長
「去年の新米時期からずっとパニックなんですよ。夜12時まで精米しているんですよ」
全国で争奪戦が始まり、コメがあると聞けば県内外問わず注文が殺到しました。
米澤さんの精米工場も例年を上回る早さで在庫が減っていました。
コメの品薄による価格高騰を抑えようと、政府が放出を決めたのが、備蓄米。
災害や不作に備えて保管しているコメです。
最初は競争入札が行われましたが流通は限定的で、店頭価格も5キロで税込み3500円ほど。
コメ全体の価格を下げる効果は見られませんでした。
その後、江藤農水大臣はコメをめぐる発言で批判を浴び、辞任。
5月下旬、後任の小泉大臣は。
小泉農水相
「販売価格は、60キロあたり平均で税抜き1万700円。小売価格では5キロあたり2000円程度となる水準。国が提示した定価で毎日販売をいたします」
2021年産の備蓄米。いわゆる「古古古米」を政府が業者と直接契約を結ぶ随意契約で売り渡すとしました。
店頭価格は5キロあたり税込みで2000円程度に。
8月中に売り切ることが条件です。
大門食糧は90トンを申し込みました。
米澤社長
「ご苦労さん」
契約した備蓄米が到着したのは、1か月以上経った7月半ばでした。
全国から殺到した申請に農水省の手続きが遅れたことや、運送業者の人手不足で配送は遅れていました。
届いた備蓄米はすべて、県内産のコシヒカリ。さっそく精米します。
価格の安い備蓄米を求める人の元に一刻も早く届けたい。
客
「5キロ言うても4人家族だとすぐ無くなるから」
備蓄米は次々と売れていきました。
それから1か月後。
米澤さんが備蓄米の配達に向かったのは…射水市の富山型デイサービス施設「ふらっと」です。
子どもからお年寄りまで社会的ケアが必要な人たちを支えています。
毎日30人ほどが利用するため、たくさんのコメが必要です
ふらっと 宮袋季美理事長
「（備蓄米を）どこで買えばいいか全然分からんかった。（コメを）ガンガン食べるから助かってます」
米澤社長
「（備蓄米は）水分が無くなっておりますので、水は 今までよりも多めに」
米澤さんは備蓄米をおいしく炊くコツをアドバイスしました。
米澤社長
「経済的には応援できると思いますので」
翌日、施設では利用者たちの昼食の準備が進んでいました。
炊飯器には、教わった通りに炊いた備蓄米が。炊きたてのご飯をみんなで味わいます。
宮袋理事長
「障害のある人たちのなかに偏食の人が結構おられて。でも 白ご飯にふりかけかけたりとか塩振って塩おにぎりなら食べるとか、そういう人たちも結構おられるんです。そしたらもうね、コメがなかったら食べられるものがないので、私たちは本当にコメが大事なんです」
「完食、食べました。ありがとうございました」
政府は、先月いっぱいとしていた備蓄米の販売期限を延長し、今月も引き続き販売できるようにしました。
全国のスーパーで先月24日までの1週間に販売されたコメの平均価格は、5キロあたり税込みで3776円と前の週より28円値下がりしました。
農水省は、値下がりの要因には備蓄米の販売量が増えたことがあるとみています。
一方で、ブランド米の新米の価格は下がっていません。
県産「てんたかく」の新米は先月下旬に販売が始まりましたが、この店の店頭価格は税込みで5キロ4900円以上。
去年の同じ時期より2000円以上高くなりました。
米澤社長
「今ね、富山県はおそらく5千円超えると思うんですよ」
記者「5キロですか」
米澤社長
「5キロで。そしたら10キロで1万円じゃないですか。 そんな1万円の値札がついたものを誰も買いませんよ。」
流通が続く備蓄米とブランド米の新米。
価格の二極化が続く中、コメをめぐる状況は今も不透明です。
