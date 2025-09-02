¥¢¥¸¥¢¥Æ¥Ë¥¹Ï¢ÌÁ U12¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó ÃË»Ò¤ÇÂæÏÑ¤¬Ãæ¹ñÇË¤êÍ¥¾¡
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥¢¥¸¥¢¥Æ¥Ë¥¹Ï¢ÌÁ¡ÊATF¡Ë¤ÎU12¡Ê12ºÐ°Ê²¼¡Ë¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï8·î30Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÃË»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢×¡Ýï°¡¡¢¼ÕÃûË²¡¢èñ¾µ²¸¤Î3Áª¼ê¤ÇÄ©¤ó¤ÀÂæÏÑÂåÉ½¤Ï¡¢2-1¤ÇÃæ¹ñ¤òÇË¤ê¡¢Èá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¼Õ²¢À®¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÆ°¤¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
Æ±Âç²ñ¤ÏÆ±·î25Æü¤«¤é³«ºÅ¡£ÃË»ÒÂæÏÑÂåÉ½¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ë2-0¡¢½à·è¾¡¤Ç¤â¥¿¥¤¤Ë2-0¤Ç¾¡¤Á¡¢·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
·è¾¡Àï¤ÎÂè1¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï×¡¤¬2-0¤ÇÀè¾¡¡£Âè2¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Çèñ¤¬0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï×¡¤Èèñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢2-0¤ÇÃæ¹ñ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¼Õ¥³¡¼¥Á¤ÏÃæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢3Áª¼ê¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ®½Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¡£¤¤¤º¤ì¤âÂæÏÑ¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ÇÀøºßÎÏ¤Î¤¢¤ë¿·À±¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¼ë·Ý緹¡¢µöË§Ñ¥¡¢ÁÉÉÊÃÝ¤Î3Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿½÷»ÒÂåÉ½¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄÄÍÆ琛¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
