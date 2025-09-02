プロ野球ウエスタン・リーグ

2日にナゴヤ球場で行われたプロ野球のウエスタン・リーグで、中日の18歳高卒ルーキー・森駿太内野手が豪快アーチを叩き込んだ。パワフルな一撃が反響を呼び、ネット上では「将来化け物になる予感しかない」と期待の眼差しが向けられている。

球場がどよめいた。広島戦に「3番・DH」で先発した中日ルーキーの森。2-0で迎えた3回1死走者なしの場面で、広島・日高の速球を捉えた。打球は高々と舞い上がり右中間スタンドへ。今季5号のソロアーチを見届けると、悠々とダイヤモンドを一周した。

スポーツチャンネル「DAZN」公式Xが実際の映像を公開。ポテンシャルを感じさせた高卒ルーキーの一発が反響を呼び、X上には驚きや期待感の反応で溢れていた。

「将来化け物になる予感しかない」

「ガチの天才よ」

「流石に期待しかない」

「えぐない？未来明るすぎない？」

「大ブレイク近いかも」

「本物や」

「高卒でこれはえぐい」

「まじでなに！？」

「飛距離どうなってるんだよ」

森は桐光学園高から昨年のドラフトで3位指名を受け中日入り。188センチ、93キロの大型スラッガーはこの試合で4打数2安打2打点の活躍で5-1の勝利に貢献した。



（THE ANSWER編集部）