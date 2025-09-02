「ベルギーとのギャップはない」ドイツ移籍で早くも中心選手に！23歳MFが日本代表のスタメン候補へ――【現地発】
６月のオーストラリア戦で、海外組を含めた“フル代表デビュー”を飾った日本代表MF藤田譲瑠チマは、今夏にベルギーのシント＝トロイデンからドイツのザンクトパウリへステップアップを果たした。
その新天地では、公式戦全３試合にフル出場。直近のハンブルク戦では、自陣からの見事なスルーパスで初アシストもマークした。
早くも中心選手となっている印象だが、本人は至って冷静だ。９月１日にアメリカ・オークランドで行われた練習後の取材で、こうコメントしている。
「まだ（ブンデスリーガでは）２試合しかやってないので。手応えなのか、上振れなのか自分の中ではよくわからない。そこに対しての満足はしてないですけど、続けられてこそいい選手かなと思うので。しっかりやっていきたいと思います」
リーグのレベルは上がったが、意外にも「ベルギーとのギャップみたいなものはそんなにない」という。
「逆にレベルも上がって、味方のレベルも上がったので、いい感じにやれてると思います」
今回の日本代表は、６月シリーズに続いて守田英正と田中碧が不在。ボランチが手薄なため、現地６日のアメリカ戦、９日のメキシコ戦のどちらかでスタメン出場する可能性は高い。
「まだ立ち位置は変わらないと思います。５大（リーグ）には行けましたけど、他の選手に比べたら、プレミアリーグで優勝したり、活躍したり、ブンデスで活躍している選手ばかりなので。ここからかなと思います」
パリ五輪の日本代表で主将を務めた23歳は、「まだ安定したポジションでは全くないので。自分のプレーを思う存分できたら」と意気込んだ。
遠藤航、守田、田中の３人はワールドカップのメンバー入りがほぼ当確で、ボランチとシャドー兼用の鎌田大地もいると考えれば、ボランチの枠はあと１つ、多くて２つだろう。
藤田は海舟・航大の佐野兄弟らとのハイレベルな競争を勝ち抜けるか。まずは、アメリカ遠征でアピールしたいところだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
