¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ø¡ª½©¤Î¹â¹»Ìîµå ¹áÀî¸©Âç²ñ ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡¦¿ÔÀ¿³Ø±à¡¡½éÀï¤Ç¹â¾¾¤ÈÂÐÀï¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò²èÁü¤Ë·ÇºÜ¡Û
¹áÀî¸©¹âÌîÏ¢¤Ï¤¤Î¤¦(1Æü)¡¢½©µ¨»Í¹ñÃÏ¶è¹â¹»Ìîµå¡¦¹áÀî¸©Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÂÐÀï¹»¤Ï¡©¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¤ò¸«¤ë
¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¹»¤Î¥·ー¥É¹»¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´Ñ²»»û°ì¡×¡Ö±ÑÌÀ¡×¡Ö¿ÔÀ¿³Ø±à¡×¡ÖÆ£°æ¡×
¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¹»¤Î¥·ー¥É¹»¤Ë¤Ï¡¢¡Öºä½Ð¾¦¡×¡Ö¹â¾¾¾¦¡×¡Ö»°ËÜ¾¾¡×¡ÖÆ£°æ³Ø±à´¨Àî¡×
¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ï9·î13Æü¤Ë³«Ëë¡¢10·î5Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Âç²ñ¤Ç¤Î¾å°Ì3¹»¤¬Íè·î¡Ê10·î¡Ë18Æü¡¦19Æü¡¦25Æü¡¦26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»Í¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£