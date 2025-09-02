ハンセン病はなぜ差別されたのか

長年、差別や偏見を受けてきた「ハンセン病」。

なぜ差別されてきたのか、法曹界はどのような役割を果たしてきたのかなどをテーマにした講演が、8月24日、「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」（岡山市北区表町）で開かれました。

ハンセン病訴訟に関わった弁護士の井上雅雄さんが講演しました。

（井上雅雄弁護士）

「日本では、かなり昔からハンセン病という病気自体はあって。京都あたりには、ある寺院にハンセン病の方々の集落のようなものもありました。そこで療養して少し良くなったという話もあったようです。





ハンセン病に対する国の政策は？

古い時代は、確かに、病気の後遺症で手足や顔など見える部位に変形があって、差別されやすい病気ではあったとは思うのですが、当時の差別偏見については、今現在、特に、明治維新以降の状況と比べるとそれほどでもなかったのではないかと思います「感染症について、らい菌っていう結核菌に似た菌なんですけども、感染力が弱く、感染しても発症しにくいですね。栄養状態とかそういったものがいい状況になってくると発症しにくい菌だというのが、分かっています。ただ、感染症であるということになると、今度はうつると嫌だっていう話が出てくる。それまでは、遺伝病と捉えられていましたが、感染すると困るということで避けられるようになりました」（らい菌の発病力は非常に弱く、現在では治療法も確立されています。先進国では、日常生活で感染する可能性はほとんどありません）

「日本は欧米に比べると感染病の罹患率はまだ高いということで、欧米並みにという明治の考え方の中で、1907年に『癩予防ニ関スル件』が作られました。これは、一定の場所に集めるということ。



つまり、社会の中で、ハンセン病の方が街中にいっぱいいるという状況を、避けたいということ。そこから、1931年に『癩予防法』という『旧らい予防法』が制定されることになります」

「国立のハンセン病療養所としては、岡山県瀬戸内市の長島に初めて開設されました。ハンセン病患者のための病床を作って、どんどん療養所に隔離していこうということで、国を上げて患者を療養所に送る。



時には、密告のようなこともあり、患者が療養所へと送られる取り組みがなされるようになります。



患者が出た家は、もう真っ白に消毒されるということで、家族はその家に住めなくなったり、あるいは住み続けている場合でも、周りから差別を受け続けたりするようなことが起こりました。



そういう状態は、国民の恐怖心も煽りましたし、患者がいることがバレたら大変だという思いも強くなってきました。



そのような取り組みを『無らい県運動』といいます。ハンセン病（らい）患者のいない県を早く作ろうという運動で、そういったことが起こる。



長島では、それぞれの県や篤志家などからの寄付で『十坪住宅』とよばれる住宅を建て、そこに患者に入ってもらいました。集まった寄付で収容できる住宅を増やして、収容人数をどんどん増やしていったのです」

ハンセン病療養所の入所者に法曹界はどう対応したのか

（井上雅雄弁護士）

「この講演では、『ハンセン病と法曹界』ということで、法律家たちがどう関与してたのかという話をしようということなんですけども、法律を作るのも一応多少関与していたのかもしれませんが『らい予防法』という法律が、1953年に制定されています。



本来であれば、この段階、あるいは、これよりもっと前の段階で、重大な人権侵害の問題のある法律であり、かつハンセン病患者への差別偏見が発生している状況だったので、法曹界として、本来は、弁護士が、法律を作る段階からストップをかけなきゃいけなかったんだろうと思うんですけれども、あまりというか全く、私の知る限りでは動いてなかったと思います。



この『らい予防法』が制定される当時、ハンセン病療養所の入所者でつくる協議会がすごく、国に対して反対運動をしておられまして、『らい予防法』が制定された後も、少しでも療養所内で暮らしやすくなるような闘争を継続されていました。



それに対しても、弁護士が誰かサポートしていたっていう話は聞いたことがないです」

菊池事件とは

「ハンセン病療養所にいる人たちが、ある一定の時期からは、体内かららい菌が出なくなった場合、退所して地域で暮らすということになっている。そういう方々も多くいます。



あるいは、療養所から逃げた人が過去にもいますけど、そうした人が関係して、療養所の外で事件が起こることがありました。



そうした事件の1つの大きな事件として菊池事件という事件が、1951年と52年にありました」

（1951年、熊本県北部の元役場職員男性の自宅に爆発物が投げ込まれる事件があり、ハンセン病患者の男性が逮捕されました。患者の男性は、菊池恵楓園の中で開かれた熊本地裁の出張裁判＝特別法廷で懲役10年の判決を受けます。患者の男性は、この判決に対して控訴しますが、その控訴審中、留置場から逃走し指名手配されました。その3週間後、爆発物を投げ込まれた元役場職員が山中で殺されているのが見つかりました。その後、山中の小屋に隠れていた患者の男性が銃で撃たれ逮捕されました）

「この事件の被告は、療養所内に作られた法廷で死刑判決を受けます。本当に、裁判といえないような裁判で判決がなされました。通常の法廷ではなかったのです。



控訴し、上告しても退けられ、刑は確定します。



再審請求がずっと続いてたんですけれども3回目の再審が却下されたその翌日に死刑が執行されるということが起こってしまいました」

通常の法廷で行われなかった裁判 なぜ？

（井上雅雄弁護士）

「法廷は公開の原則がありまして、みんなが見ることができる状況＝公開された法廷で裁判しなきゃいけないっていうのがあるんですけども、菊池事件だけでなく、ハンセン病の元患者の方々が事件を起こした場合は、昭和の結構ある程度遅い時代まで、通常の法廷では裁判が行われていませんでした。



ある事件で法廷は刑務所の中の会議室で開かれた。それから療養所の中でも開かれた。すなわち、公開されない状態で、法廷が開かれるということがよく行われています。



裁判の公開の原則というのは、憲法上の原則ですので、当然どの弁護士も知っていますし、裁判官、検察官も知っているのですが、そういう特別法廷というものが開かれました。



被告がハンセン病であるという1つの理由だけで、特別法廷を開くということがずっと行われてきたということになります。



特別法廷について、2016年に最高裁が、ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書というものをまとめ、重大な問題があったということで、謝罪をするということが起きています。



本来であれば、この特別法廷で死刑判決を下されて死刑を執行されたっていうことについて、こういう風に問題があったという最高裁まで認めた状況なのです。



ですから、菊池事件に関しては、再審が当然のごとく行われなければいけないのですが、親族の方がなかなか立ち上がることができない。差別偏見を気にして、立ち上がれないという状況がずっとありました」

再審は？

（井上雅雄弁護士）

「そこで、国民的再審請求っていうことであったり、あるいは検察官に対して再審請求をしないことは国賠法違法であるといったり、再審を迫ったりという運動をずっとしていました。



国民的再審請求というのは、法律の条文上はないのですけれども、こういうケースはできるんだということで、出して争っていた途中に遺族の1人が手を上げてくださって、今は通常の再審請求という形に移行しています。来年の1月にはおそらく再審の決定が出るんではないかという風に考えています」



「このように、法曹界、裁判所も検察官も弁護士も、憲法違反であるっていうのは、認識しながらもハンセン病に対する部分においては何もしてきませんでした。



その特別法廷は、私は、あるベテランの先生に以前聞いたことがあったんですけども、その先生は、現在、岡山市立図書館のあるところに以前刑務所があって、その刑務所の中の会議室で裁判をしたと。



会議室はもう真っ白だったと。白衣を羽織って、本当にもう全てが真っ白だったのが印象に残ってるという話をされました。



それが、当然のように行われていたっていうのが現状で、法曹関係者は、この問題に関しては本当に大きな責任を抱えているという風に考えています。私も含めてなんですけども、そういう状況があったということです」

