ハンセン病はなぜ差別されたのか

長年、差別や偏見を受けてきた「ハンセン病」。

なぜ差別されてきたのか、法曹界はどのような役割を果たしてきたのかなどをテーマにした講演が、8月24日、「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」（岡山市北区表町）で開かれました。

ハンセン病訴訟に関わった弁護士の井上雅雄さんが講演しました。（全3回のうち第2回）

「らい予防法」廃止へ 原告と弁護団が一緒に戦った

（井上雅雄弁護士）

「結局そこからなんですけども、療養所におられた知人男性が、九州地方弁護士会連合会、九弁連っていうんですけども、その大会の時に、書簡を送られました。



それをきっかけとして、九弁連の方で、ハンセン病の問題について、検討をするという形になり、その辺りからやっとやっと弁護士が動き始めた。



これが確か、らい予防法が廃止される1年前のことだったと思います。その動きの中で、厚生労働省の方も検討会を作って、廃止に繋がっていくという流れになっていきます。



実は、厚生労働省の中で、ハンセン病に携わっていた方の中にはですね、この法律はいけないと。早く廃止しなきゃいけないという風にずっと思っておられた方はいたようですが、なかなかそこまでいかない状況でした。



そして、1996年（平成8年）にらい予防法が廃止されるということになります」

「 福岡県で弁護士会が開いていた会合の中で、国賠訴訟したいと思っているけれども、やってくれる弁護士がいるのかという質問がありました。



その時に、徳田靖之弁護士がパネリストで出ていまして、九州だけでも100名以上の弁護士が関わってくれるはずだと回答したということで、そこから、国賠訴訟の流れが始まるということになったと聞いています。



結局1998年に、原告13人の方で、熊本地裁に提訴が行われました。集まった弁護士は137名と聞いています。



熊本で裁判が行われていきます。そういう中で徐々に原告の数も増えていって、熊本だけでやっていくよりも将来の全面解決を目指すということもあって、東京、瀬戸内の3箇所で裁判を起こしようという風に変わっていきます。



そして、1999年に、瀬戸内訴訟が岡山に提出されるということになります。私が関わったのは、瀬戸内訴訟提訴からになります」

「提訴前に、どういう形で原告の方々に呼びかけ、原告の方々に入ってもらうのか、誰が原告団長という形で立っていただけるのかといったようなことを、話を進めてました。



岡山でもやるよという話をするにあたって、瀬戸内弁護団は療養所に毎週のように週末は入るという形で、そこで原告たちと話をするということを始めました。



最初の時か2回目の時か忘れましたけども、原告と弁護士たちが夜一緒に酒を飲んで話していた時に言い合いになることもありました。



ハンセン病の裁判は、特に、原告の方々と一緒に戦うという、そういう側面が非常に強い裁判でして、やっぱりそこで本当に信頼される関係性を作らないとなかなか戦えないというのもよく分かりました」

いよいよ訴訟へ

「そうこうしているうちに、裁判が始まりました。



大きな訴訟というか、集団訴訟の場合には大体原告の意見陳述っていうのが、行われるケースが多いんですけども、瀬戸内の場合は、裁判長が『原告の意見陳述となるものは、訴訟法には何にも書いてないと。だから認めない』と、認めなかったんです。



なかなか前に進まない状況が、瀬戸内は続いていたんですけども、一方で、やはりいずれはちゃんと各療養所ごとの状況をしっかり分かってもらわなきゃいけないと。



瀬戸内は３つの療養所がありまして、岡山県瀬戸内市の邑久光明園と長島愛生園、香川県の大島青松園があるんですけども、それぞれの療養所でそれぞれ特徴的な状況もまとめてとかないかなという話になりました。



私は光明園の担当になりました。実は、愛生園にはかなり資料をきっちりまとめてくださっている、入所者の方がお2人おられまして。



1人は宇佐美治さん。宇佐美さんは、大きな建物の中にその資料を綺麗に整理して、ガイドの人が来たらそこを見れば、なんとなく分かるような資料館を作っておられました。



もう1つは、神谷文庫といって、その文庫の中にもそれなりの多くの資料があるという状況があります。そこを両方とも見ることができるので、まとめようと思えばまとめやすい状況だったかもしれないんですけども、光明園はあんまりそういう資料が綺麗に整理されていなくて。



過去のこととかいろんなものをまとめていくのに、その、何十年分をまとめた冊子は1つあるんですけども、どうもそれだけじゃちょっと心もとないなということで、「楓」という自治会が出してる薄い冊子があり、今も出てるんですけど、「楓」の古いバージョンのものを、自治会が取ってくださっていましたので、それを見せてもらってコピーしました。



私は、週のうち3日間ぐらいは光明園に入りびたりになって色んな作業をしていたのを覚えてます。

そういう整理をしながら、色々、原告の方々とも話をしながら、説明させてもらいました」

解剖室の鍵のかかった部屋には胎児の標本があった

「瀬戸内訴訟で目指したものとして、療養所の状況を裁判官にちゃんと見せようと、現地検証を必ずやろうということで、それを、邑久光明園と長島愛生園でやるということで企画し、検証の申し立てをしていくということをします。



検証には、50人ぐらいの弁護団が来るということになりました。見てもらう場所も結構多くあるということだったので、タイムスケジュールを作成して、それぞれの人がどこを担当して、どの時間からどの時間まではこれをやろうと計画しました。



その準備をしていたところ、古いお寺のような形をした、人が集まって祈るような場所と、それから裏側に解剖室がついた建物（解剖霊安棟）を壊すという話がありました。



検証直前で壊すのはちょっとどうかということで、その前に証拠保全をしましょうということで、証拠保全の申し立てをして、これも通してくれました。



当時の裁判官が、証拠保全の手続きで現地に来るということになりました。そこで、解剖霊安堂の解剖室の中に、扉を開けたら、正面に解剖する台があるんですけども、右手側に鍵が閉まった部屋がありまして。その部屋は、なかなか事前に見せてもらえてなかった」

「鍵を開けてもらったら、そこに解剖した時の臓器がいっぱい並んでいて、その中に胎児の標本が複数あるということが分かりました。



本当に、確か検証の2日前だったか1日前だったかぐらいだったので、これは大変だ。よくよく見ると紙が貼ってあって、お名前が書いてあるんですよね。



名前が書いてある状態で撮影するわけにはいかないということもあって、付箋を貼って名前だけはとりあえず消そうと。



名前が見えないようにして、裁判所の手続きに入ろうということで、当日、ちょっと早めに弁護団が来て作業しました」

「胎児標本がある」と聞いてはいたが…

「胎児標本があるという話は、実は入所者から言葉では聞いていたのですが、現時点でどこにあるのか、どのぐらいあるのかということは全然分かっていなかった。



それがあったということで証拠保全が行われました。その時の映像は、まだ残っていまして、衝撃的な状態だと思います。



この証拠保全では、胎児標本はもちろんすごく重要な要素ではあったんですけども、その霊安堂といわれる解剖室の方じゃない方の部屋では、何人もの方が自死をされていると。



座り込む形でロープをかけて首を吊ってというような話を入所者がしてくださってですね。非常に、印象に残る手続きでした」

「その後、長島愛生園と邑久光明園について、現地検証が行われまして、裁判長もしっかり歩いてしっかり見て帰っていました。その辺から訴訟指揮もそれまでとは違う感じになったように私は感じておりました。



訴訟するうちに2001年の5月11日に熊本地裁で判決が出るという期日が指定されるということになります」

「裁判的には課題がありまして、長期間にわたって被害を受けているのに、実際にらい予防法の制定から考えると相当な年数が経ってるということがあります。



除斥期間というんですけど、20年以上経つともう裁判できませんよというのが当時の民法にあって、そこを理由にダメだという風に考えられるんじゃないかという懸念はゼロではなかったですね。そういう中で判決を迎えるということがある」

「判決を迎えた後どうするのか。判決で勝訴して、勝訴した後に裁判に参加をしていない方々も含めてそこをサポートしていこうと。



立法によって解決することになるので、国会をローラーして国会議員も1人1人回って、その結果としてハンセン病問題の最終解決を進める国会議員懇談会が作られることになります。



ハンセン病議連懇談会、これ2つ目の懇談会ですね。2つ懇談会があるんですね。前の懇談会（ハンセン病問題対策懇談会）は、それ以前からあって、少しずつ改善していこうみたいな形で、やってきてた議員懇談会だったんですけど2つの議懇ができることになります」

判決は

「5月11日の判決当日を迎えます。この時、万が一敗訴したら、もしかしたら自殺する方が出るんじゃないかっていう。そういう不安感はかなりありまして、全ての療養所に弁護団が入るということになりました。



私は、その前日から入るという形で、邑久光明園に泊まらせていただいて、判決を迎えると、みんなでテレビ見ながら迎えるという形になります。もちろん、現地（熊本地裁）に行ってる人も結構多くいます」

「判決が出る時間になって、どういう一報が出るんだろうと思ってテレビをずっと見ていたんですね。そうしたら、あの時、どこの記者だったか忘れましたけども、だーっと走って出てきて、興奮して『国の請求が認められました。国の請求が認められました』と。



国は請求してないし、本人は興奮しているし、何なんだろうね？と思いながら、みんなきょとんとしていたんですね。



しばらくすると、勝訴の垂れ幕を持って2人の弁護士が出てきました。そこで、拍手して喜んで泣きました」

「勝訴だったんですけども、収容されていた年数とか時期、期間によってちょっと段階が分かれた形の判決だったんです。



金額が違う状況で、これを、そのまま確定させる運動をするのか、控訴してもう1回争うのかっていうのを大分議論したんですけども、何はともあれ確定させるべきだということで、控訴を断念させようという運動がそこから始まります」

控訴断念を訴え首相官邸前で座り込み

「控訴期間2週間ですので、そこから2週間、私は東京にずっといました。私も、多くの弁護士たちもいました。



弁護士が急に2週間事務所を空けるということは凄まじいことでして、当然のごとくその間には裁判も含めていろんな手続きもいっぱい入ってるんです。



入っているのを全部、副代理などにお願いして行ってもらって、全て頼んで、全て予定を開けて2週間東京にいるという形を取りました。



全国から数多くの入所者の方々、支援者の方々、弁護団が集まっていまして、毎日のように計画された形で、運動を継続していくということを行っていきます」

「結局、最終的には首相の判断ということになります。小泉さんが当時首相だったんですけど、首相官邸前で前日には相当数集まって座り込みして運動した記憶があります。



あの時、ある国会議員の方が官邸内に向かってすごく大きな声で怒ってくださっていたのを今も覚えています」

控訴断念するかしないか 二転三転する報道

「控訴断念行動が昼間行われるので、夕方の時点では控訴断念の方向っていう報道が出るんですよ。ところが夜中に、行政の方とか、国の一部からリークがあって、朝になったら控訴の方針を検討したみたいなことが出るんです。



3日間ぐらい夕方と朝で報道が違う状態が続く感じでした。我々の1番の目標としてはとにかく、期限の日までに首相との面会を取りつけようということで、そこをなんとか動いていました。



首相と面会をするということが前日にやっと決まった感じでしたかね。それで、面会に行く人を集めて、その時は衆議院の第1だったか第2だったか忘れましたけども、その会議室を取ってもらって、そこを拠点に我々は活動しました。



そこから、首相官邸に向かって出ていくメンバーを見送りました。あの時、部屋に残ったのは私と徳田弁護士の2人でした。



徳田さんは体調崩しておられて、喘息がかなり悪化していて、もうちょっと動けない状態だったので部屋に残って、帰りを待とうという感じになっていました」

小泉首相（当時）は控訴断念するのか

「出て行く時は、その日の首相の予定を一応確認していて、この面談が10分間予定されていて、その10分の次が確か『さくらんぼ娘』との面会みたいなのが入っていたんですね。



もう、その次の予定をずらしてでもしっかり時間取ってもらってしっかり話をしてこようということで。その時点では、もう控訴の方向っていう話がだいぶ強く出てたのです。確かあの日は朝のNHKも控訴の方向って言っていたので、悲壮な覚悟でみんな行ったと思います」

「その送り出しをした後、議員会館の地下で集会をして、その集会が終わって弁護士会の会議室で、2次集会をやっていたんですけども、その1回目の集会の終わりぐらいに、私は、後ろの方にいたら記者の方々がダーっと走って出ていくんですね。



『首相官邸、首相官邸』と言いながら出て行ったので、あれ、なんか会見でもあるのかなと思いながら弁護士会の方に向かって、そこで会合を始めたら『控訴を断念したんじゃないか』っていう話がざわざわと出始めて。



じゃあ正式に確認しようということで、確か安原弁護士が、当時、河村官房長官だったと思うんですけど、河村官房長官に直接電話をかけて『控訴断念という話が聞こえてきているんだけど、本当ですか』と聞き、本当だということで確認して、というのが、その日の状況でしたね」

控訴断念を受けて「原告を増やそう」

「控訴断念が決まったら終わりではなくて、そこから今度は、原告になる方を増やす方向とか、あるいはもうひとつ言うと、それを原告以外の人にも広げるために法制化をするという、そういう運動をしなきゃいけないということになって。



まず控訴断念を受けて原告を増やすために、すぐ各地に弁護団が散って『入りませんか』と。



控訴を断念したのは熊本地裁の一次訴訟の判決だけなので、まだ裁判は全部終わってたわけではないんです。



これは、全てが終わった判決ではなくて一次訴訟の人に対する判決が出ている状態だったので、瀬戸内訴訟ももちろん残っていますし、東日本訴訟も残っていた。



もちろん西日本の訴訟も二次以降の原告に対して残ってる状態だったので、数を増やさないといけないということで、そこで多くの方に勧誘をして、ぐんと入ってもらう。



それと並行して、補償法という法律を作るための運動を始めている。どういう内容にするか、判決に沿った形でこういう内容で作ろうというのを、弁護団の方でも話をして、この時は確か、橋本龍太郎さんと、それから、何人かの方に、法律作りはどうしたらいいかみたいなことも聞きながら、アドバイスを受けながら進めていきました」

「補償法の骨格ができて、議員立法だったと思いますけども、補償法が成立してくるということになっています。



この成立に合わせて、首相から謝罪コメントも出るという流れになります。補償法ができたら、その補償法に基づいて、全ての入所者の方に対して補償が行われることになっていきます」

名誉回復に向けて

「ただ、それで終わりではなくて、名誉回復を保障するということ、それから、退所者の人の問題が、様々な残された問題がある中で、交渉が並行的に始まっていきます。



ハンセン病問題対策協議会というのを作って毎年定期的に議論をしましょうということを含んだ形の基本合意書が続くということになります。2001年はこういう運動が大きく動いた年でした」

「その後、入所者だけの問題ではなくて、亡くなった方の遺族の補償はどうするんだということで、遺族訴訟ですね。それから入所歴のない方の訴訟はどうするんだということで、非入所者の訴訟ということで訴訟がまたされます。その訴訟についても、基本合意という形で整理をして、決着をしていくということになっていきます」

