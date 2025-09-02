ハンセン病はなぜ差別されたのか

長年、差別や偏見を受けてきた「ハンセン病」。

【写真を見る】「不自由な手足で草刈りをしてくれた」井上雅雄弁護士が語る「ハンセン病に法曹界はどう向き合ったか」第3回（全3回）

なぜ差別されてきたのか、法曹界はどのような役割を果たしてきたのかなどをテーマにした講演が、8月24日、「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」（岡山市北区表町）で開かれました。

ハンセン病訴訟に関わった弁護士の井上雅雄さんが講演しました。（全3回のうち第3回）

【菊池事件】「公開の原則を無視した法廷で死刑判決 」井上雅雄弁護士が語る「ハンセン病はなぜ差別されたのか」第1回（全3回）

「鍵のかかった部屋には解剖された臓器や胎児の標本があった」井上雅雄弁護士が語る「らい予防法廃止まで」第2回（全3回）

鉈（なた）で傷を負わせた「鳥取事件」から「遺族訴訟」へ

「そうこうしているうちに、翌年の2003年にはですね、鳥取である非入所者の母親を持つ男性が、ずっとこのハンセン病問題に対しての県の動きがおかしいということで毎日のように、運動を1人で続けてた人がいまして。



その人が、その県の担当者の額に鉈（なた）で傷を負わせるという事件を起こしました。鳥取事件といいます。



そういう刑事事件があった。一審は、国選弁護人の方がもう全て認めてしまって、さらっと終わってしまったんですけども、ほとんど本人とは会っていない状態で。一審が終わって、確か懲役4年の刑が出てしまう」

「これはいかんということで、広島に在住の支援者から弁護団の方に『この事件についてちゃんと対応しなきゃいけないんじゃないか』というご意見をいただきまして。



色々議論した結果、弁護団としては、全体としてはもうちょっと性質が違う問題だということと、それからこの人が最初訴えていたのは、自分の母親を入所させなかったことがおかしいという訴え方をしてたんですね。



だから、その考え方はちょっと弁護団と相容れないっていう側面もあって、それで、刑事事件の対応は、個別の判断に任せるという形になりました」

「すると、大阪にいた神谷弁護士がやると言いまして、大阪から鳥取に行って裁判をするのは相当大変だろうなということもあって、1人に任せるわけにもいかないし。



刑事事件の時は、私と近藤弁護士の2人でやろうということになって、高裁から我々が関与するということになりました。



高裁は、松江の裁判所でずっと開かれて、全国からすごい数の嘆願書を集めてくださって、それを提出しました。



そういう中で、彼との接見も、繰り返しやって、少しずつ、関係を築いていくということをしていきました。結局少し短くなったんですけども、実刑判決で服役しています」

「2004年には、懲役3年で服役をして、その後、実はこの事件は、彼が刑を終えて出てきた時に、収入もない状況だったので、住居だけはあったんですけど、生活保護の申請をしたり、それからいろんな手続きをしたりすることを我々の方でやって、なんとか暮らせるようにという形を取っていきます。



それが、やはり彼の気持ちの中ではまだ収まっていなくて、お母さんを入所させなかったことについて争いたい、民事で争いたいというのがすごく強くなって」

「その段階で『それは無理よ』といったんですけども、どうしても納得しないので、じゃあ、裁判するんだったら、お母さんが非入所者っていうことなので、非入所者の遺族訴訟だと。



これは初めてなんですけど、非入所者訴訟と遺族訴訟は別々にあるんですけど、非入所者の遺族訴訟っていうのは初めてっていうことと、非入所者の家族の訴訟。



遺族という立場と家族という立場の両方で、家族自身の被害、あなた自身の被害と、それからその非入所者遺族の訴訟というこの2本立てでやろうかという話になって、当時大阪の神谷弁護士と近藤弁護士と私の3人で裁判を進めるということがありました」

「結局、この鳥取事件は、鳥取地裁、一審も二審も敗訴だったんですけども、一審の敗訴の時の理由として、家族にも固有の被害があるということは、一応認めたんですね。鳥取の裁判所が。



傍論でその分を認めたところがあったので、東京の赤沼弁護士とか東京の弁護団で検討した結果、家族の固有の被害を裁判すべきじゃないかという話に繋がっていきます。鳥取事件の結果が家族訴訟に繋がっているということになっていきました」

補償は韓国・台湾の療養所にも適用されるのか

「2004年から2005年にかけては、全国の療養所を、国の検証会議っていう会議が回って調査をし、これまでのことを調査して、最終報告書をまとめるということがありました。



合わせて、補償法、入所歴のある方に対する補償の法律はですね、日本が統治していた時にできた韓国のソロクト更生園、台湾の楽生院の2つの療養所にも適用されるのではないかということで、韓国の弁護士さんたちと共同して弁護団を組んで、日本で裁判を行っていました」

「その裁判が、2005年に同日に、午前中と午後に分かれて韓国と台湾の順で判決が出ます。韓国の判決は敗訴でした。台湾の方はですね、勝訴なんですね。



同じ日の同じ東京地裁で同じ内容について判決が真っ二つに逆の判決が出るということの、なぜなんですよね。それはね、裁判体が違うからですね。裁判長が別だった。



裁判体が違うと裁判長が別なんです。違う裁判体だったんです。裁判は自由心証主義っていう形になっているので、一方はダメ、一方は勝つっていうこともこういうケース起こりうるんですけど、まさにこの日に起こったんです」

「それで、我々はどう考えたかというと、一方は負けたけど一方は勝っている。ということは、これは結局その補償法の解釈論の問題だから、国と交渉して解釈論として認める方向にしようという運動を始めました。



それで、国会議員の先生方にも協力を受けて、結局台湾、韓国の両方の療養所の方々も含む形に補償金の法律が改正されるということで、立法的解決をはかることができました」

「韓国と台湾の裁判の時、あるいはその後もそうなんですけども、何度も、現地に赴いて、お話を伺いました。



韓国の弁護士さんたちは、本人の陳述書を作るために弁護士ではなくスタッフがやる。つまりリーガルスタッフが別にいまして、陳述書の作成は、リーガルスタッフがやることで、弁護士がやることじゃなかったんですね。



ところが、日本の弁護士は現地に行って話を聞いているので、韓国の弁護士も一緒に来てくださるようになりました。



国によって訴訟の進め方に対してのギャップがあったなと。最初は。



今、本当に親しくさせていただいてるんですけれども。そういう中で、韓国の療養者たち、それから台湾の自救会という、学生さんたちを中心とした支援者、こういった方々との関係が非常に強くなっています」

療養所の将来を考える

「そうした中、やはり様々な療養所の将来の問題であったり、様々な差別偏見の問題であったり、大きな問題が残されてくる。



その残された問題をこれからちゃんと進めていくためには、基本合意だけでは不十分だということで、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律、ハンセン病基本法と略されるんですけども、この法律を作ろうということで、我々の方で起案して国会議員の先生たちとお話をして、この法律を作っていくということが2008年にありました」

「この法律は、あるいは、その基本合意に基づいて各地で、それぞれのハンセン病療養所をどうしていくのかっていう将来構想の検討が行われるようになってきました。



岡山でもですね、長島愛生園と邑久光明園の2園合同で、ハンセン病療養所の将来構想を進める会という会議を立ち上げて、瀬戸内市長を座長として、年に3、4回の議論を継続的に進めているという状況が起きています。



これは今も続いていまして、今度市長変わりましたけども、新たな市長でどういう風に進んでいくのかなと、今見守っているところです」

「岡山の2園については、それぞれに若干違う形での将来構想っていうのができてきたんですけども、1つ外部的によく見える大きな要素としては、邑久光明園の方に、園の敷地だった場所に特別養護老人ホームを誘致したこと。



療養所にいながら社会復帰するというようなコンセプトで、そういうことも進めて、実現しています」

「愛生園の方は、外国から来た方々の研修コースみたいなのを作っていくということで、その当時は進めていくという形で、人権の教育をするための構想を練っていったという形になっています。



それがこの活動の中で、今の世界遺産登録という話が出てきて、NPOが立ち上がって、きょうの講演を主催するような運動に繋がっていっているという側面があるんじゃないかなという風に考えております」



「将来構想ができたのが2011年のことで、将来構想に従って今どのぐらい進捗しているのかみたいなことをずっと検討し続けています。

「家族がハンセン病だったと知らなかった人もいる」家族訴訟の難しさ

鳥取事件の敗訴が2015年ですが、傍論で家族固有の被害を認めていた。その翌年の2016年にハンセン病家族訴訟。



色々意見があったんです。実は。家族の被害が。



家を消毒されて、村八分になって、ずっと辛い思いをしてきた。それがもう何十年にわたる被害が積み重なっているという被害感情、被害意識を、強く持っている方もおられれば、この裁判をするにあたって、初めて自分が、自分の家族がハンセン病だったって知った人もいるんです。それまでは知らなかった人もいる」

「当初弁護団の方は、最初の国賠訴訟の時のように、チャンピオン立証と言いまして、最初の国賠の時は、第一次提訴が13名で、そこからどんどん増えていく形で、その13名の方について最初の判決を取ったんですね。



一部の人の判決を取った。それでもやっぱり、時期とか年数によって補償に差がついたという経験が過去にあるものですから。



期間を裁判官が見るんじゃないかと、あるいは、その全体の裁判の中で軽い方に引きつけて判決が出るんじゃないかと。重い方ではなくて軽い方に引きつけて判決が出るんじゃないかという懸念が弁護団の方にはあったんです」

「結局、この家族訴訟をすると言った時に『私も是非やりたい』と。あるいは、『私の子ども、私の親族を是非やってくれ』というのが、これまでの繋がりの中で来てしまうんですね。



そうするとですね、結局、断りきれなかったっていうのもあるんですけど、その関係で、家族訴訟っていうのは本当に幅広い形の原告の方を抱えることになります。



その中で、裁判訴訟と、あるいは、相手方の国と争っていくということになってきます。ここで、最も、重要視したのはやっぱり差別偏見による被害。



その被害の特性をどう捉えていくのかいったようなところを考えていきました」

「結局、その家族訴訟の判決においては、国の責任の中で、国の厚生労働省の責任だけではなくて、文部科学省、法務省の責任についても判決でちゃんと触れられたんですね。



これまでのその統一交渉団と国との交渉というのは厚生労働省との交渉だったんです。ずっと。



ところが、文科省、法務省も責任が認められたということがあったので、そこから先、差別偏見の解消に向けてということの協議会が開かれるようになるんですけども、その協議会の中には文科省、法務省も出てくるという形で、対応していきましょうということになってきます」



「家族補償金の請求というのが2020年から始まっていきます。この時は、実は国の方から『韓国、台湾も出すんですよね』と国側が言ってきたのです。



だから、最初に法律の段階でもう韓国、台湾の家族も対象にするという形になっていました。ここからまた再度十数年の間を経て韓国のメンバーと、一緒に取り組んでいくということが始まります」

韓国の補償請求の難しさ その背景は

「今も、韓国の方の家族補償金の請求は続いていまして、1件、1件、すごく立証が難しい状況なんですけども、できるだけの努力をして、努力をしていただいて、認められていってるというのが現状になります。



韓国の場合は、日本とちょっと異なっていて、定着村という、つまりハンセン病療養所を出て、1つの村に集まって療養者たちが暮らすという、そういう形のところがかなり多くあるんですね。国内に。



かつ、日本の戸籍制度のように厳格に戸籍が作られていなくて、生まれた年が違う戸籍があったり、文字が違っていたり、様々いろんなことがあって、その本人との同一性を示すことを色々苦労しながら進めてきています」

「話は、少しずれますが、今、韓国と日本の弁護団で、このハンセン病に関しての、訴訟について、記録集を作ろうということで、その記録集の編集作業も行われています。もうそろそろ原稿が上がるんじゃないかなという風に思います」

高齢化が進むハンセン病療養所 その将来は？

「そういうことが今も続いているんですが、他方、各療養所では、在園者の数がどんどん高齢化によって減少してきておりました。



将来の構想というよりも、1人もいなくなった時にどうするのか。最後の1人までは一応対応するというのは取っているんですけども、1人もいなくなった後のことはまだ何の合意もできてないので、亡くなった後のそのそれぞれの療養所をどういう風に生かしていくのか、どこを残すのか、どういう機能を残すのかみたいな形を今各園で考え始めてるという状況にあります」

「奄美和光園が一番入所者数が少なくて10人を切ってしまいました。



和光園の永続化問題が今一番表に出てる状況にあります。奄美和光園は、市街地からすごく近いところにありまして、以前は山の反対側だったんですけど、トンネルができたために市街地から結構すぐ来れる状態になっています。



皮膚科の病院が近くにないということもあって、一般の方の外来も結構あるんです。そこで、病院機能を奄美和光園では残すべきだと。今の園をそのまま残すべきじゃないかということで、市民、それから、厚生労働省といろんな形で今議論を始めているところになっています」

「なかなかハードルが高い状況になっていましてそう簡単にはいかないんですけども、その残し方ですね。国立の療養所として残すのはなかなか難しいんじゃないかっていう意見もあるんですけども、いろんな形でこう国がお金を出して、運営を任せるみたいな形のやり方があるようなので、その辺りも今検討し始めているのが療養所永続化という問題になってきます」

「昨年は、岡山で人権フォーラムが開かれまして、その時に日弁連の会長が岡山に来るということがありました。実はですね、日弁連会長は今までにどの園にも公式訪問したことがない。なかったんです。



そこで『もうここで行っておかないといけないよ』と声をかけたら『行きます』と言われて、ご案内をして来ました。その後、会長声明を出したりして、日弁連の方もこの問題についてはこれからも引き続き対応していきますということで声明を出しています」

旧優生保護法の補償を

「今年1月からは、去年の判決を受けてですね、旧優生保護法の補償金の請求事務が始まりました。



実は、ハンセン病療養所では、結婚の条件として断種が行われてきておりまして、この補償金請求の対象の方がたくさんおられます。



最初の国賠裁判を始めた時に、この断種・堕胎という部分については、別個に考えるべきじゃないかっていう意見もありました。



ありましたが、結局我々がそこを対応することを怠ったというか、できずにいた。被害があり違法であるということは十二分に認識しつつ。



ハンセン病弁護団としては動けていなかったところを、今回、旧優生保護法の形で、障害のある方々との裁判という形で、受け継いでいただいたことで、今、園の関係者の方について、あるいは以前の家族訴訟等で関わってきた方々についても、補償金の請求事務を行っています」

「請求事務は、通常の場合は岡山県に対して申請をしてスタートをするんですけれども、国の方も少し配慮してくださって、ハンセン病のケースについては国の方に直接対応させるという形で、請求しやすいような流れを作ってくれています。すでに何人かの方は、認められた状態になってきているというところになります」

「この関係で、おそらく家族補償法の請求権があるけどもしていなかった方々についても一部の方が請求をされるっていう形になりますが、そのことによって知らなくていいことを知ってしまってショックを受けられるというところもあって。対象者が見つかった時に弁護団としてどう対応するかっていうのは、ちょっとまだ今、頭を悩ましてるケースもあります」

菊池事件の再審決定は来年1月の見込み

「現在の状況では、菊池事件の再審決定は来年1月の見込みです。各療養所には全て人権委員会というのが作られました。



この人権委員会というのは、ある種、今までの自治会の機能を、どんどん高齢化していく自治会で自治会の維持ができなくなってくる中で一部代替していく、在園の方々の人権を守っていくということをちょっと想定しながら作られてきています。



療養所永続化の問題が、先ほど言った最後の1人までではなくて、いなくなった後も含めた計画を今やらないと意味がないだろうという風に考えられているところです」

「今、全療協という全国療養所入所者協議会の会長は邑久光明園の屋会長ですけれども、どんどん各園高齢化しておりまして、全療協の活動自体も、あと何年できるか分からないという状況の中で、待ったなしの感じで今、交渉その他が進んでいるといったところになります」

「他方で、差別偏見の解消に関してはまだまだ十分とは言いがたい状態が続いています。



この辺りをもっとちゃんと教育という側面にもっと着目して、進めていく必要があるというところと考えています。



その意味でも、本当は語り部としての方々が必要なんですけども、今、家族訴訟で原告になられた方々が結構おられますけれども、顔が出せない方がほとんどです。



なかなか顔出しOKになる方は少ない。実際に入所経験のある方や、入所者の方はもう高齢化しておられますので、例えば学校に行って話をしていただくとか、それももう難しくなってきています」

「これからは、家族の方々だとか、次はその、支援者の方だとか、あるいは、しっかりこの関係について教育を受けた子どもたち。そういった方々によって、同じような、経験、差別ということが繰り返されないようにしていく活動が進むのではないかという風に思っているところです。



ちなみに、菊池恵楓園に行って参りましたが、菊池恵楓園の隣にある小学校では、本当にそのハンセン病に関する取り組みというか、知識を得て、研究をしてっていうような取り組みがかなり進んでおりまして。



先日、市民学会に行ってきた時に、子供たちの話を聞いてきたんですけども、こういう教育が全国的になされると、だいぶ変わってくるだろうなという風に感じました」

「ちなみに、その小学校は菊池医療刑務所の跡地に建てられていまして、医療刑務所を残すべきだという意見も我々の中ではあったんですけれども、そこの跡地であるということをこう考えて、教育という形で生かしていこうという風になってきています。



また、『かえでの森』っていう子ども園が、療養所の敷地の外れに作られていまして。そこの園長先生のお話も聞くことがあったんですけども、未だにあそこには入れたくないというお考えの方々がおられるというような話もありました。



他方では、本当に利用されているお子さんたちが、その園の歌を歌ってる映像を見せてもらいましたけども、本当に健やかに育っているなという感じも受けました」

法曹界はどう向き合ってきたか

（井上雅雄弁護士）

「今日のテーマからちょっとずれてしまったんですけども、法曹界という意味で言えば、入所者から九弁連に手紙が来るまでは、ほとんど何もできていなかった。



というよりも、特別法廷その他という形で加害者であるという風に思います。その手紙が来た後についても十分に我々の方で対応してこられたのかっていうのは反省点もたくさんあります。



先ほどの旧優生保護法の関係も反省点の1つであります。この中ではいろんなトラブルも起きていますし、様々反省しなくてはいけないことが続いております」

「法曹界といえば、裁判所、検察庁もあります。裁判所も先ほど言った特別法廷その他の、加害者の立ち位置にあります。



検察庁は菊池事件の再審請求を棄却しましたから、そういう意味でやっぱり法曹界全体としての問題に対して取り組む真摯な姿勢っていうのはまだいまだに見られていないという風に、感じています。



それから、もう1つ法曹界で言うと法務省もそこになりますけれども、本当に最初の裁判の時の国の代理人の対応はひどかったですし、さすがに家族訴訟の時は、全体として隔離政策に基づくものだったっていうのは認めつつも、反省というところまではいってないなという印象は受けております」

「私自身のことで言うと、弁護士になったのが1997年ですので、弁護士になって2年目にこの裁判が始まり、3年目からずっと今まで25年間ですかね、関わらせてもらっています。



本当に色々教えていただきました。中でもやっぱり、光明園の現地検証の時に、監房があるんですね。監房に行く道は、昔は船でぐるっと回ってきて、獣道を上がって監房に入れていたらしいんですけれど、現在は給水塔のある丘の上に一旦車を止めて、そこからちょっと100mもないですけども、かなり長い道を降りていく。そこの先に監房があるんです。

「監房を見せようという話が決まった後ですね、足も悪いし手も変形している入所者の男性が、ご自身で監房までの道の雑草を全部刈って綺麗にした。



当日行った時にもうびっくりしました。その前の視察の時はもうぼうぼうでしたから。こういうところを行かせるのもよかろうと思っていたんですけど、いや、もう驚きでした。本当に一緒に戦ったなという印象です。



ちなみに、その男性は、小浜市の出身で、小浜市の社会福祉協議会が、その男性を記念した演劇を作っておるんですね。それから、ミャンマーだったと思いますが、学校を建てられた。そういうような活動もされてきました」

「多くの方がすでに亡くなられていて、残念と言えば残念ですけども、長期にわたっていろんな形で活動させていただいてありがたいなというふうに思っています。



また、ハンセン弁護団のそれぞれの弁護士たちに色々教えていただいたこと、それから全国の方々に教えていただいたこといっぱいありましたので、もちろん国会議員とかもそうで、本当にこの裁判は、私のライフワークに近いのかなというふうに思っています」

「公開の原則を無視した法廷で死刑判決」井上雅雄弁護士が語る「ハンセン病はなぜ差別されたのか」第1回（全3回）