ふるさと納税ポータルサイト『さとふる』にて、2025年上半期における『＜北海道版＞2025年上半期 「体験・お出かけ」人気お礼品ランキング』が発表されました。

3位：北こぶし知床 ホテル&リゾート 施設利用優待券（1万円分）画像：株式会社さとふる

3位には、オホーツク海の大パノラマを望む、オールインクルーシブのリゾートホテル『北こぶし知床 ホテル&リゾート』にて、宿泊代の一部として利用できる現地決済専用クーポン券がランクイン！

利用者からは「ラウンジ、部屋、風呂、レストランすべてから流氷を望むことができ、サービスもきめ細やかでとてもすばらしいお宿でした」というレビューも◎

北海道斜里町

寄付金額：34,000円

2位：北こぶし知床 ホテル&リゾート 施設利用優待券（3万円分）画像：株式会社さとふる

2位にも『北こぶし知床 ホテル&リゾート』の現地決済専用クーポン券がランクイン！

世界自然遺産である知床の大自然に囲まれた美しい景観と、温泉やおいしい料理を堪能できる『北こぶし知床 ホテル&リゾート』には、オホーツク海を見渡す温泉やサウナもあり大人気。

2位、3位にランクインした『北こぶし知床 ホテル&リゾート』。世界自然遺産である知床の大自然と共に、特別なひとときを過ごすことができるオールインクルーシブ施設で、異なる寄付金額それぞれで人気を集めました！

北海道斜里町

寄付金額：100,000円

1位：「回転寿司根室はなまる」お食事券 （東京店舗限定・特別予約席）画像：株式会社さとふる

1位に輝いたのは、常に行列ができる人気店『回転寿司根室はなまる』の都内店舗で利用可能な『食事券』！

『回転寿司根室はなまる』は、季節ごとに提供メニューが変わり、職人が握る根室の旬のお寿司を楽しむことができる回転寿司店。常に行列ができる人気店なので、通常は予約を受けていないのですが、東京の回転寿司店舗で予約可能な『食事券』ということで、1位に輝きました！

「いつも長時間並ばなければ入れないお店に即入店でき、ふるさと納税専用の特別セットが堪能できる！ 来年も寄付したい！」というレビューも◎ １枚で２名様分のお食事が可能です。

北海道根室市

寄付金額：25,000円

4位には『札幌市に泊まるふるさと納税旅行クーポン【10,000円分】』、5位には『【フル】洞爺湖マラソン応援!スタート地点から5分の駐車場&エントリー権（1人）』と『【東京丸の内】Sens & Saveurs（サンス・エ・サヴール） レストランランチ券 2名様』が同率でランクインしました。

１位と5位に『食事券』がランクインしており、食の宝庫である北海道の豊かな食材を都内でも味わえることから高い人気を誇っていることがわかりますね！

北海道Likers編集部のひとこと

お出かけ先として、北海道ならではの大自然や雄大な景観、豊かな食材を楽しむことができるお礼品に人気が集まる結果となりましたね！

地域を応援しつつ、お得に北海道を満喫することができる『体験・お出かけ』のお礼品に、今後も注目したいです！

