MAZZEL、止まらない即興ダンス＆クイズにタジタジ 振付師・TAKAHIROお手上げの“珍事”
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』（毎週水曜 深0：59※関東ローカル、全10回）の「#5」が、3日深夜に日本テレビで放送される。
【番組カット】TAKAHIROと熱い握手を交わすMAZZEL・RAN
MAZZELは、ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人で構成されるダンス＆ボーカルグループ。同番組では、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に入り込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちからさまざまなダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく。
今回は、ダンスシーンに欠かせないダンサー・振付家のTAKAHIROが登場する。マドンナのワールドツアーにダンサーとして帯同したほか、欅坂46「サイレントマジョリティー」の振り付けをはじめ、櫻坂46の現在に至るまで150曲以上の振り付けを担当。ダンスコンテストの審査員や解説者としても活動するなど、マルチに活躍している。今回の放送は、そんなTAKAHIROを迎え「ダンスの歴史」に迫る。
今回は主にダンスの5大ジャンルについて取り上げる。その中のひとつ「ヒップホップ」も、よく耳にはするものの、実は知らない事ばかり。思わず引き込まれるTAKAHIROの魅力的な解説はもちろん、止まらないダンスクイズも必見となる。正解できると、なぜか熱いハイタッチができるという不思議な展開になり、TAKAHIROとのハイタッチを目指しMAZZELが全力でクイズに挑む。
そして、それぞれのダンスジャンルがどういうものなのかをRAN、SEITO、RYUKI、TAKUTOなどが実際に披露するぜいたくな実演も。さらに、ダンスの歴史を感じる、ダンスジャンルで踊り次ぐSPメドレーは、音楽も相まってテンションが上がる。
Huluでは、地上波放送に先立って「Hulu特別版」を先行独占配信中。収録が非常に盛り上がり、惜しくも地上波放送に入りきらなかったクイズやパフォーマンスが盛りだくさんとなっている。MAZZELのダンス知識をチェックするシーンでは、HAYATOやEIKIが迷走し、これまでどんな回答も受け止めてきたTAKAHIROが、思わずお手上げの珍事となる。
