阿部真央『THE FIRST TAKE』で披露した「貴方の恋人になりたいのです」の音源を配信リリース

阿部真央がYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）で披露した「貴方の恋人になりたいのです」のパフォーマンス音源を9月3日に配信リリースする。

■パフォーマンス映像は、YouTubeの急上昇チャートで最高8位を記録

阿部真央は、初めての『THE FIRST TAKE』にてSNS総再生数1億回を超える「貴方の恋人になりたいのです」を披露。8月1日に公開されたパフォーマンス動画はYouTubeの急上昇チャートで最高8位を記録、YouTubeのMVチャートにて『THE FIRST TAKE』の映像のみならずMVもチャートインし話題を集めた。

自身がいちばん好きだと断言する、今年開催された15周年記念ワンマンライブの編成でパフォーマンスされた「貴方の恋人になりたいのです」をぜひ楽しもう。

阿部真央は、10月からバンド編成での『阿部真央 ホールツアー2025 - On My Way Home -』、11月からアコースティック編成での『阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home -』を開催する。

■リリース情報

2025.09.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「貴方の恋人になりたいのです - From THE FIRST TAKE」

