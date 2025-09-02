猛暑が続く中、県は長岡市で50代男性が熱中症で死亡したと発表しました。県内で熱中症またはその疑いで死亡したのは、この夏8人目で過去最多となりました。



県は1日、長岡市で意識不明になり、その後、死亡が確認された50代男性について死因が熱中症であることが分かったと発表しました。県内の熱中症による死者はこの夏8人目で、これまで最多だった2023年の7人を上回り過去最多となりました。



県内では2024年9月に熱中症で2人が死亡していて、県は引き続き命を守るためにこまめな水分補給や適切な休憩を心がけるなど、熱中症対策を徹底するよう呼びかけています。