ふるさと納税ポータルサイト『さとふる』にて、2025年上半期における『＜北海道版＞ふるさと納税人気お礼品ランキング』が発表されました。

3位：富良野メロン赤肉 厳選 2玉（大玉） 富良野市人気のおいしいメロン画像：株式会社さとふる

3位は、富良野メロン赤肉がランクイン！

人気お礼品のため今年発送は数量限定という赤肉ふらのメロン。果肉は比較的しっかりしており、ジューシーで口当たりの良い食感。一般的なメロンの糖度は12度～14度ですが、それを大きく超える17度前後になることも珍しくありません！ 非常に甘みが強く、メロンの美味しさが詰まった濃厚な味わいです。

北海道富良野市

寄付金額：15,000円

2位：エンペラーサーモン 900g アトランティックサーモン刺身用 キングサーモンを超えた 小分けパック画像：株式会社さとふる

2位は、ノルウェーで養殖されるアトランティックサーモン！

健康的に成長させるために過密養殖を避け、より自然に近い環境で育てられており、栄養価の高いエサにより、濃厚な味と良質な脂で、しっかりとした深みのある味わいに。より良い品質のサケに『キングサーモン』がありますが、さらに上質なサーモンとして『エンペラーサーモン』とネーミングされています。

お刺身はもちろんですが、カルパッチョやソテーでも美味しい！ 小骨を取り除き、小ブロックにカットされているのも嬉しいですね！

北海道白糠町

寄付金額：15,000円

1位：北海道オホーツク海産ホタテ玉冷バラエティサイズ（1kg）| 訳あり サイズ不揃い画像：株式会社さとふる

1位には、オホーツク産のホタテが輝きました！

ホタテは、全国版年間人気お礼品ランキングでも2019年から6年連続で1位を獲得している、根強い人気を誇るお礼品です。その中でも、オホーツク産のホタテは、北海道内でも稚貝（一年貝）を放流してから4年間流氷や水温の低い荒波の中で逞しく育つ為、養殖とはまったく違い、旨味が凝縮されており食感も良いと言われています。

食べ応え抜群のホタテをドドーンとたっぷり1kg！ お刺身・フライ・バター焼き・ホタテマリネ等さまざまな料理に使用出来ます。パッケージはチャック付きなので保存にも便利ですね！

北海道紋別市

寄付金額：19,000円

4位、6位、7位、8位には『米』がランクイン。調査を始めた2022年以降、『米』がTOP10に4品もランクインするのは初めてのこと。昨年から長引く米不足や価格高騰の影響を受け、ふるさと納税を活用して『米』を手に入れる動きが反映された結果となりました。

5位と9位に『ホタテ』が、10位に『いくら』がランクインするなど、ランキングTOP10のうち5品を“魚介・海産物“のお礼品が占めているのも、北海道ならではの結果ですね！

※ランキングは、2025年1月1日～6月30日までの「さとふる」における申込みから北海道のお礼品に絞って算出。

北海道Likers編集部のひとこと

“北海道ならでは”の食に人気が集中していることがよくわかるランキングでしたね！

魚介やメロン、お米以外にも、北海道には美味しい食材がまだまだたくさん！ 豊富なお礼品の数々を見ながら、自分だけの“推しお礼品”を探してみるのも楽しそうですね。

