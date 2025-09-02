¥¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¡È¶â¤ÎË´¼Ô¡É¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¥×¥Ú¥ë¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥®¥ã¥é¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¡Ê45¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°note¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤ò¡Ö¶â¤ÎË´¼Ô¡×¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡×¤Ï8·î9Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¡ÖKAAT¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì¡×¤Ë¤Æ25¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´ÀÊ¤¬´°Çä¡£Ìó3Ëü¿Í¤ò½¸µÒ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢À¾Ìî¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëËÍ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë¥¥ã¥¹¥È&¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤³¤È¡Ê2¡Ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò´Ñ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë¤³¤È¡Ê3¡Ë°µÅÝÅª¤ÊÉñÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Á´ÂÎ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î°Ù¤ËËèÆüÁö¤ê²ó¤ê¡¢ËèÆüÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ²ó¤ê¡¢³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢Åö½é·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Ï³µ¤ÍÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¶È³¦(¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤ÐÉñÂæ¶È³¦)¡Ù¤È¡Ø¼Ò²ñ¡Ù¤Î¹Â¤Ï¿¼¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø½¸µÒ¡Ù¤ä¡ØÍ½»»ºî¤ê¡Ù¤ËËÛÁö¤¹¤ë¿Í´Ö¤ò¡Ø¶â¤ÎË´¼Ô¡Ù¤ÈÙèÙé¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö#¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Ïº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç1±ß¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£