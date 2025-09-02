「ベージュのチノパン」どう穿く？【GU】40・50代が真似したい♡「おしゃれコーデ」

カジュアルな中にも、モダンで上品な印象を与える「ベージュのチノパン」。上手に着こなす自信がない……。そんな40・50代は、【GU（ジーユー）】のスタッフさんのコーデを真似してみて。オーバーサイズシャツを合わせたり、バルーンヘムキャミを合わせたり、おしゃれに着こなすコツをご紹介。周りと差がつく「おしゃれコーデ」は、今すぐ挑戦したくなるかも。

今季らしく大人っぽく穿けるベージュのチノパン

【GU】「チノバレルレッグタックパンツ」＜32 BEIGE＞\2,990（税込）

カーブを描いたシルエットで、トレンド感のあるコーデを楽しめるバレルレッグチノパン。エッジのきいた旬デザインも、親しみのあるチノ素材で上品なベージュを選ぶことで、ミドル世代も挑戦しやすくなりそう。公式オンラインストアで、「腰回りがすっきりする2本入りのタック。縦長できれいなシルエットを実現」と紹介されているように、体型カバーしながらスタイルアップも狙えそうです。

オーバーサイズシャツを羽織ってシャレ感アップ！

GUのスタッフさんが、「リラックス感のある大人カジュアルテイスト」とコメントしているのは、オーバーサイズシャツをバサッと羽織った着こなし。シャツのきちんと感と、ゆるっとシルエットの抜け感のバランスが絶妙で、ワンランク上のチノパンコーデを楽しめそうです。

バレルレッグの次はコレ！ 楽ちんおしゃれを楽しめるキャロットパンツ

【GU】「チノキャロットパンツ」＜32 BEIGE＞\2,990（税込）

バレルレッグパンツに続く、トレンドアイテムとして浮上しそうなキャロットパンツ。ニンジンのようなシルエットが新鮮なチノパンは、定番に近いシルエットながら、どこか今っぽさがただようムードを楽しみたいミドル世代にイチオシ。ウエストまわりにゆとりのあるツータック & ゴム仕様で、楽ちんおしゃれを楽しめるのも嬉しいポイントです。

バブルヘムキャミを合わせて最旬テイストミックスコーデ

公式オンラインストアで「ハリのあるチノ素材でカジュアルにもクリーンにもスタイリングできる」と紹介されているように、テイスト問わず着回し可能。バブルシルエットが可愛いキャミソールを投入してフェミニンムードをまとえば、最旬テイストミックスコーデが完成。スタッフさんによると「思い切って2サイズほど小さくするのが私のおすすめ」とのこと。サイズ選びも参考にしてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i