「blue blood」の意味は？「青い血」ってなんだか怖い…！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「blue blood」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「お金持ち」でした！
この表現は、「貴族の家柄、お金持ちの人」を指します。
もともとは、白い肌に青い血管が浮き上がることを誇りにした人たちが使い始めた表現なのだとか。
「No wonder she has got blue blood. She buys tons of clothes every month.」
（彼女がお金持ちだなんて疑う余地もないよ。毎月すんごい量の服を買ってるんだもん）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
