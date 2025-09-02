「blue blood」の意味は？「青い血」ってなんだか怖い…！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「お金持ち」でした！

この表現は、「貴族の家柄、お金持ちの人」を指します。

もともとは、白い肌に青い血管が浮き上がることを誇りにした人たちが使い始めた表現なのだとか。

「No wonder she has got blue blood. She buys tons of clothes every month.」

（彼女がお金持ちだなんて疑う余地もないよ。毎月すんごい量の服を買ってるんだもん）

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

