ママさんに向かって鳴いてクローゼットに入っていく猫ちゃん。その愛らしいアピールが「可愛すぎる」と話題になっています。投稿された動画の再生回数は23万回を超え「なんで猫ちゃんって、すぐ呼びにくるんだろ」「ちょっとふてくされててかわいい」「めちゃうるさくてかわいいwww」といったコメントが集まっています。

【動画：真剣な表情でママに向かって鳴く猫→クローゼットに入っていったかと思ったら…】

クローゼットに入っていく猫ちゃん

TikTokアカウント「こむぎの日常」に投稿されたのは、ママさんにアピールする猫のこむぎちゃん。真剣な顔で「ニャー！」とママさんに向かって鳴いたこむぎちゃんは、クローゼットの中を見てもう一度ママさんを見たのだそう。

そして「見ててよ」と鳴いてクローゼットの中に入ってしまったそうです。

ママさんとクローゼットに入りたい！

少ししてクローゼットから出てきたこむぎちゃんは不満そうにママさんに向かって鳴いたのだそう。こむぎちゃんは、ママさんにクローゼットの入り方のお手本を見せて、一緒にクローゼットの中で寝たかったそうです。

ニャーニャーが止まらない！

もう一度クローゼットの入り方を見せますが、ママさんが来てくれないことがわかると、ママさんの目の前に立ってニャーニャーと何回も鳴いて訴えたそうです。実は、こむぎちゃんとママさんのこのやりとりは40分も行われていたのだそう。こむぎちゃんのママさんへの愛が伝わってきます。

毎晩ママさんとパパさんと川の字になって寝ているこむぎちゃんですが、この日はどうしてもママさんとクローゼットの中で寝たかったようです。あきらめ切れずニャーニャーと鳴いていましたが、最後はパパさんに捕まってしまったのだそう。人間の子どものようなアピールが可愛いこむぎちゃんでした。

投稿には「猫って自分のお気に入りの場所に好きな人連れていきたがりますよね」「どうしても自分のおすすめスポットを紹介したい！」「めっちゃ誘ってきてかわいすぎる 愛おしい(笑)」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「こむぎの日常」では、こむぎちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「こむぎの日常」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。