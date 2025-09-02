TikTokアカウント「らむるる」に投稿されたのは、捨てられた子猫が投稿主さん宅の家族になるまでの出来事です。「大事にされてよかった」「良かったです！」などのコメントが寄せられています。

【動画：『段ボールに入れて捨てられていた4匹の子猫』を保護→病気が見つかった1匹を引き取った結果…】

捨てられていた子猫

ある日、投稿主さんの友人が段ボールに子猫が捨てられているのを発見したそう。なんと段ボールの中には合計で4匹の子猫が…。

たまたま友人が見つけたという子猫達は、投稿主さんと友人で保護することに。

1匹は投稿主さんの実家へ連れていくことにし、2匹は友人の実家へ。もう1匹はミルクの飲みが悪く何回か病院に連れて行ったものの残念ながら助からなかったといいます。

投稿主さん宅の子に

また、投稿主さんの実家へ連れていく予定だった1匹の子猫を病院に連れて行くと、猫免疫不全ウイルスに感染しているとの診断が下ったそう。

そのため、先住猫がいる投稿主さんの実家では飼うことが難しくなってしまったといいます。

しかし投稿主さんは、一度預かった命には責任を取りたいと自分の家で引き取ることにしたそうです。子猫はりるちゃんと名付けられ、投稿主さん宅の子になったのでした。

りるちゃんの成長

その後りるちゃんは、小さい体で一生懸命ミルクを飲んだりご飯を食べてくれたそう。初めて自分で排泄できるようになったりと、投稿主さんは子猫の成長がとても嬉しかったといいます。

投稿主さん宅ですくすくと成長していったりるちゃん。動画の後半では6年後の大きくなったりるちゃんの姿が投稿されています。

優しい方に保護されて幸せな猫生を送っているりるちゃんに心が温かくなる投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は2100回以上再生され「大事にされてよかった」「良かったです！」等、りるちゃんが拾われてすくすくと成長したことへの安心や感謝のコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「らむるる」では、今回ご紹介したりるちゃんや同居犬のらむちゃん・るるくんの可愛い姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「らむるる」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。