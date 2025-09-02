終売前に味わってーーーッッ！【マクドナルド】今のみたい「期間限定ドリンク」って？

うだるような暑さが続く今。ひんやり冷たいドリンクで、ひと息つきたい！【マクドナルド】からは、そんなときにぴったりな、新作が登場！ 今回は、夏らしい爽やかな味わいが楽しめる、ドリンクをご紹介します。9月上旬までの期間限定なので見逃さないで。

デザート感覚で楽しめる「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」

一口目から感じたのは、チーズケーキらしいまろやかな甘さと、ブルーベリーの酸味の絶妙なバランス！ 実際に飲んでみて、スイーツ感覚で楽しめる仕上がりに驚きました。クリーミーさがありながらも、後味はすっきりしていて重たくないのも◎ 見た目もおしゃれで、夏のごほうびにぴったりです。

ヨーグルト × ベリーの爽快系「ミックスベリーヨーグルトスムージー」

ヨーグルトのさっぱり感に、ベリーの甘酸っぱさが加わった夏らしい1杯。スムージータイプなので、シャリっとした食感も楽しめそうです。実食した@yuumogu22さんは「夏にぴったり」とコメント。見た目も涼しげで、気分まで軽くなりそうなドリンクです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里