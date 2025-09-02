「走攻守顔の4拍子」阪神プロ8年目の29歳が232打席目での嬉しい初ホームラン！ファン驚嘆「まさかバンテリンで…」
プロ8年目で嬉しいプロ初本塁打を放った阪神・熊谷敬宥(C)産経新聞社
阪神の熊谷敬宥が9月2日の中日戦（バンテリン）で、嬉しいプロ初ホームランを放った。
3回だ。佐藤輝明の先制35号2ランによる盛り上がりが冷めやらぬ中、「6番・遊撃」で先発出場した熊谷がファンの度肝を抜いた。1死一塁から中日先発カイル・マラーが投じた6球目のカットボールをとらえると、左翼フェンスを越えた。
これがプロ8年目、通算232打席目での嬉しい初ホームランだ。照れ笑いを浮かべながらスピーディーにダイヤモンドを回った熊谷は、ベンチに戻るとナインから手荒い祝福を受けた。
昨季までは守備固め、代走での起用が中心で、7年間で計111打席。今季は打撃面でも成長を見せ、8月31日時点で119打席に立っていた。
それでも本塁打、しかも広いバンテリンでの一発は、猛虎ファンも想定外だっただろう。SNS上では「おめでとう！」の大合唱に加えて「まさかバンテリンで…予想外やわ！」「佐藤のホームランとはまた違った嬉しさがあるな笑」「嬉しいと驚きが」といった驚嘆の声が相次いだ。
好守、俊足、イケメンに加え、バットでも強烈な存在感を放つ29歳。虎党からは「走攻守顔の4拍子」「ほんまにパーフェクトヒューマン」と賛辞が止まらない。プロ8年目でついに刻んだ一発。遅咲きの花は、まだまだ大きく咲き誇りそうだ。
