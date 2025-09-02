TikTokクリエイター・ときちゃん、初海外ロケで“すっぽんぽん”に 2nd写真集掲載カット公開【ときちゃんネイキッド】
【モデルプレス＝2025/09/02】TikTokクリエイターのときちゃんが8月29日に発売した2nd写真集「ときちゃんネイキッド」（扶桑社）より、掲載カットが公開された。
【写真】人気TikTokクリエイター、初海外ロケで“すっぽんぽん”姿
今回公開されたのは“初の海外ロケで、史上最速のすっぽんぽん”という本作の醍醐味を体現したカット。台湾に到着してすぐに向かった先は、広大な海も覗く断崖絶壁。懸崖の光景を見たときちゃんは、キュートな水着姿に衣装チャンジ。
しかし大自然に感化されてしまったのか、着用していた水着を脱いで、ぽーんとほおり投げてすっぽんぽんに。生まれたままの姿で美景を楽しむ姿を激写している。また、激列にズームアップしたヒップカットも公開された。
“恥ずかしがるバニー動画”の鬼バズりからまもなく3年。休みなくグラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんの2nd写真集は、初の海外ロケで、いつも以上の脱ぎっぷりを見せている。
ロケ地は台南。大自然の中で全裸になり、葉っぱだけを身にまとい、セクシーランジェリーをまとったボリューミーなお尻に急接近…と思えば、いつものジャージスタイルで飲みまくり。
書影では、台湾の商店の中で撮られたカットが採用されており、薄々のタンクトップの隙間からキュートな谷間がのぞくことが出来る。さらにスポーディーなグリーンの短パンを履き、細柔な太ももを露わにさせている。この後の晩酌に向けて、美味しい店探しとビールを待ち焦がれているときちゃん。ワクワクドキドキの台湾プライベートデートを、本気で楽しんでいる姿を感じることができる。（modelpress編集部）
