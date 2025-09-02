1児の母・真野恵里菜“とっても助かる”【無印良品】炊き込みごはんシリーズ「どれも美味しそうで」

1児の母である真野恵里菜さんが「美味しくてとっても助かる食材！」というタイトルでブログを更新。ある日の夕飯メニューを披露する中で、【無印良品】で購入したという“炊き込みごはんの素”を紹介してくれました！

真野さんが、今回の夕食に使用していた商品はこちら！

■無印良品の沖縄風豚角煮ごはん

画像出典：真野恵里菜オフィシャルブログより

無印良品 / 炊き込みごはんの素 沖縄風豚角煮ごはん 税込390円（公式サイトより）

豚肉とひじき、れんこんなどをだしと醤油で炊き上げて、シークワーサー果汁を使ったソースをかけて仕上げた一品。

沖縄の郷土料理を再現した味を手軽に楽しめるので、真野さんも「沖縄に行ったら食べるじゅーしぃが 家でも食べられて嬉しかった〜」「残ったご飯はおにぎりにして翌朝食べました」とご機嫌な様子で明かしていました。

■【無印良品】の魅力的な炊き込みごはんシリーズ

画像出典：真野恵里菜オフィシャルブログより

無印良品には、旬の食材を使用した季節限定の炊き込みごはんや、北九州の郷土料理・かしわめし風の炊き込みごはんなど、バラエティに富んだラインナップが揃えられています。

真野さんが、「無印良品の炊き込みご飯はたくさん種類があって どれも美味しそうでお店に行くたびにいろいろ買ってます」とコメントするように、その日の気分などに合わせて色々な味を楽しめるのも嬉しいですね♪

