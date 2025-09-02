ぼる塾・田辺智加「もう2個目、3個目」リピ使い中！底見えしても愛用のフェイスパウダー

ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人Youtubeチャンネルに『【MAKE UP FOR EVER購入品紹介】だいすきなMAKE UP FOR EVERで5万9千円分買ったからメイク動画を撮るわよ！【メイクさんがよく使ってる】』の動画をアップ。愛用コスメを紹介しながら、メイクの様子を見せてくれました！

■フェイスパウダー

動画内に登場したのはこちら！

MAKE UP FOR EVER/HDスキン プレストパウダー 税込5,720円（公式サイトより）

肌の悩みをぼかしながら、肌の潤いも保ってくれるプレストパウダー！

田辺さんはこちらを紹介した後「これはもう、2個目、3個目かな」とリピート使いしている商品だとコメント。今使っているものも、底見えするほど愛用中！

続けて「メイクさんが本当にこれをよく使っているので」とプロも愛用しているアイテムで、信頼している様子。田辺さんはブラシにとって優しくクルクルと顔全体に塗布していました！

■動画もチェック

動画内では、そのほかのコスメを紹介しながらメイク披露！ぜひチェックしてみてくださいね。