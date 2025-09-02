バブルガム・ブラザーズのブラザートム（69）とブラザーコーン（69）が2日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。昨年8月の復活ライブについて語った。

コーンは23年8月に乳がんを公表。24年1月に手術を受けて、同3月に復帰。同8月には復活ライブを行った。

復活ライブの様子がVTRで流され、大ヒット曲「WON'T BE LONG」の途中でトムが「我々がバブルガム・ブラザーズ」とコールし、ステージ中央でコーンと握手、抱き合う様子が公開された。

するとMCの黒柳徹子（92）が「あれ、なんで抱き合ったりしてるの？」と質問。コーンは「あれ、あっちの…。アメリカの『ブルース・ブラザース』っていうグループの映画があったんですけど、その人たちがやるのをちょっとマネして」と明かした。

復活ライブの感想を聞かれ、コーンは「もう最高でしたね。やっぱり舞台に上がってるっていう実感と。それから、お客さんの顔を見て、みんな喜んでくれてる顔というのが、自分の癒やしにもなるし。自分のこれからのモチベーションを上げるっていう気持ちも、なんかすごく湧くので。すごく助かりました」と明かした。

そしてトムは「僕は、ひたすら楽しんでましたね。やっぱり1人でやったりもしてるんですど、お互いライブも。でも、やっぱりバブルガム・ブラザーズでやってるほうが面白いというか。バブルガム・ブラザーズって、お客さんもなんかグッチャグッチャな連中が来るので…。どうしょうもない連中が来るので、すごい楽しいです」と、明かした。