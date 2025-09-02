ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¡¸µ¥«¥ì¡¦¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸ºÆº§àºÇ¸å¤Î£³¹Ôá¤ËÈ¿±þ¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¼¡ª¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡¼¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢£²ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª¡¡£Ó£í£é£ì£å¡Á¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µ¥«¥ì¡¦¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¤ÎºÆº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢£Í£Ã¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤¿¤à¤é¤ÎºÆº§¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¼è¤ê¾å¤²¤ë¡©¡×¤È¥Ü¥½¥ê¡£
¡¡ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤¬¡¢ºÆº§¤òÊó¤¸¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Îµ»ö¤ò¡ÖºÇ¸å¤Î£³¹Ô¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ø£²£°Âå¤Îº¢¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡Ê£´£¸¡Ë¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ù¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¼¡ª¡¡¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡¼¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡Ö£³£°Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤Þ¤ÇºÜ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤Á¤ã¡Á¡ª¡¡¤ª¹¬¤»¤Ë¡Á¡×¤È¤¿¤à¤é¤Î¥®¥ã¥°¤Ç½ËÊ¡¤·¡Ö»ä¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Á¤ã¡Á¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£