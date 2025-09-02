大好きな家族の不在は、わんこだって寂しいもの。ある柴犬さんの切ない後ろ姿が、あまりに悲しそうと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万2000回再生を突破し、「悪いけど笑ったｗ」「後ろ姿が切ない」「抱きしめたいｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパが仕事に行ってしまった結果、お留守番になった犬が…この世の終わり？『絶望のリアクション』】

パパが仕事に行くと…

TikTokアカウント「lottie_shiba」の投稿主さんは、『Lottie(ロッティ)』ちゃんという白柴さんと暮らしています。今回紹介したのは、パパが仕事に行ってしまったときのロッティちゃんの様子です。ロッティちゃんは、パパがいなくなったあとも、閉ざされた扉の前で待ち続けていたのだそう。

ガックリと肩を落として猫背になったロッティちゃん、あまりに悲壮感あふれる後ろ姿が切なく、思わず抱きしめたくなります…！「パパ行っちゃったの…？」そんな声が聞こえてきそうなロッティちゃんの姿を、ママはしばらく見守っていたとか。

哀愁あふれる背中にクスッ

しばらくすると、少し場所を変えて、「ほんまに帰ってくんの？」と疑念を抱き始めたというロッティちゃん。さっき出発したばかりなのに、「まだ？」と気持ちが抑えられない様子だったといいます。

最後は、再び扉の前に座り、パパを呼ぶように扉の先を見つめガックリと肩を落としたそう…。こんなロッティちゃんの姿を見せるとパパも仕事に集中できないと判断したのか、ママは未だにパパにロッティちゃんが待ちわびる姿を見せていないそうです（笑）

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「なんて健気なの」「こんなの知ったら仕事いけなくなっちゃう」「こんなに愛される飼い主さんうらやましい」などたくさんの反響がありました。

パパに抱っこされてご満悦♪

別の日の投稿では、打って変わって大満足の笑顔を浮かべるロッティちゃんも紹介されていました。それは、なんとパパの腕の中。散歩中に突然「抱っこハラスメント」を発動したとのことで、半ば強制的にパパに抱っこしてもらったといいます。

ロッティちゃんは家の中では抱っこをされることを嫌うそうですが、お散歩中は自分から抱っこをせがむこともあるのだとか。その嬉しそうな笑顔からは、パパへの底なしの愛が伝わってくるのでした♡

TikTokアカウント「lottie_shiba」には、ロッティちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「lottie_shiba」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。