¾º³ÊÁÈ¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ìºÇ½ªÆü¤Ë3Áª¼ê¤òÆ±»þ³ÍÆÀ¡ª¡¡»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ·×14Áª¼ê¤òÀÑ¶ËÅªÊä¶¯
¡¡¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ï1Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥ë¥Á¥ã¥ì¥ë¡¦¥Ø¡¼¥ë¥È¥é¥¤¥À¡¢Æ±ÂåÉ½FW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ó¡¼¡¢¥Ö¥ë¥¥Ê¥Õ¥¡¥½ÂåÉ½FW¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¾º³Ê¤·¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ò´º¹Ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍDF¥Î¥ë¥Ç¥£¡¦¥à¥¥¨¥ì¡¢¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½MF¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½FW¥·¥â¥ó¡¦¥¢¥Ç¥£¥ó¥°¥é¤é¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ÜÀÒ»Ô¾ìºÇ½ªÆü¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Ø¡¼¥ë¥È¥é¥¤¥À¡¢¥Ö¥í¥Ó¡¼¡¢B¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ØÉüµ¢¤·¤¿¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤ò½ü¤¡¢º£²Æ¤Ï14Ì¾¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ø¡¼¥ë¥È¥é¥¤¥À¤Ï1¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Ï250Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó5²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢1820Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë¤ÎÇã¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥í¥Ó¡¼¤ÈB¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤Ë¡£°ÜÀÒ¶âÁí³Û2130Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó41²¯±ß¡Ë¤Ç²ÃÆþ¤Î¥Ö¥í¥Ó¡¼¤Ï5Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¡£B¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤Ï1Ç¯·ÀÌó¤Ç1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¿ï¤·¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï250Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥Ø¡¼¥ë¥È¥é¥¤¥À¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÁª¼ê¡£2024Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤«¤é¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¥Ö¥í¥Ó¡¼¤Ï¡¢18ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å2021Ç¯²Æ¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Éüµ¢¤¬·èÄê¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»163»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢56¥´¡¼¥ë24¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡B¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤ä¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ2017Ç¯²Æ¤Ë¥ê¥è¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ä¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Ö¥ë¥¥Ê¥Õ¥¡¥½ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°Àï78»î¹ç¤Ç20¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
