TENTIALの「Recovery Sandal Warm（リカバリーサンダルウォーム）」に出会ったのは1年以上前のこと。

それまでの私は、そこまでスリッパの必要性を感じていませんでした。へたるのが早いから定期的に買い替えないといけないし、適当に選んだものだと歩きにくい。

できれば履きたくないと思っていました。

でも、「Recovery Sandal Warm」を室内で使うようになって考えが変わりました。足を入れた瞬間から心地いい。スリッパ嫌いの私が、「このスリッパを履きたくてたまらない」と思うほど心を奪われたんです。

これ以外は履きたくない

私がこよなく愛している「Recovery Sandal Warm」は、冬用です。冬用だけど365日履いています。だって、ムレないから（モデルアップデートによりちょっと変わりました）。

インソールのおかげで足が疲れにくく、ボリュームのあるアッパー素材のおかげで温かいのが特徴です。

でも、ぶっちゃけ、そんな技術的なことは大事だと思っていません。

とにかく、心地いいい。家に帰って１秒でも早くこのスリッパ（もといサンダル）を履きたい。どんなシチュエーションでも、これしか履きたくない。だから、授業参観などで学校に行かないといけないときも、このスリッパを持って行っています。帰宅後にソールを綺麗にすればいいし。

なんていうか、それほど好き。

1年半がっつり履いた

1年半はがっつり履いたので、さすがにインソールがくたびれてしましました。

もちろん、TENTIALのサンダル以外、買うつもりはありません。モデルがリニューアルされ、外見も履き心地も変わっています。

ただ、私は以前、新バージョンを試し履きさせてもらったことがあり、それにも満足していたので迷わずポチりました。

1万円を超えるサンダルをスリッパとして使うのは割高に感じられますが、そんなことどうでもいいです。

例えば、1年間毎日履くと考えれば、1日当たり約30円。毎日30円で足を喜ばせてあげられるなら安いものです。

ただ、リニューアル版はアッパーが合皮素材になったことで保温性が高まり、夏に履くとちょっと蒸れます。試し履きしたときは冬だったのを思い出しました。

インソールの買い替えができたら理想的

というわけで、新しく届いたサンダルからインソールを抜き取り、前のモデルに入れてみました。

思った通り、大成功です。これで夏でも引き続き快適です。もう少し寒くなったら新しく買った方にインソールを戻して使うことにします。

で、今回のことを踏まえて思うんですが、TENTIALさん、このサンダルのインソールだけを売ってくれませんかね。

だって、室内でスリッパとして履いている限り、劣化するのは主にインソールのみ。

インソールさえ取り替えられれば、あと1年は履き続けられると思います。

TENTIALで売っているインソールって靴用がメインのようなので、サンダル用のも欲しい。私みたいな「これしか履きたくない」層もいると思うんです。

靴用インソールがこのサンダルにもフィットするのか、実際に買って試してみてもいいんですけど。フィットしなかったら靴に使えばいいし。

まぁ、そんなことを考えるほど私はTENTIALの「Recovery Sandal Warm」が好きなんです。愛せるスリッパに出会えてよかったです。

