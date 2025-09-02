ALLDOCUBE（オールドキューブ）は、13インチタブレット「Ultra Pad」を9月10日に発売する。楽天市場とAliExpressで順次、取り扱われる。公式サイトによると、価格は5万9999円。

同社は「Ultra Pad」をフラッグシップモデルと位置づけており、チップセットにはQualcommの「Snapdragon 7+ Gen 3」を搭載する。メモリー（RAM）は12GB。ストレージは256GB（UFS 3.1）で、最大1TBまで拡張できる。

バッテリー容量は1万5000mAhで、8月時点で、業務用・タフネスモデルを除き、主要メーカー製タブレット史上最大容量とうたう。33Wの急速充電に対応する。同社が設定する条件下で、14時間以上の動画再生、16時間以上の画面表示が可能という。

13インチディスプレイを搭載し、解像度は2.8Kでリフレッシュレートは144Hz。輝度は700ニト、コントラスト比は1500：1。デジタルコンテンツ保護（DRM）システムの「Widevine」はL1に対応する。

搭載するOSは、ALLDOCUBE OS 4.1。「Snapdragon Hexagon」NPUの40 TOPSにおよぶAI処理能力で、音声アシスタントやオフラインAI翻訳、AIライターなどが利用可能とする。専用外付けキーボードの装着や、4096段階のスタイラスペン、USB 3.1 Gen 2 Type-Cポートを装備し、外部ディスプレイ出力に対応する。