¡¡½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª(52)¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Îà¤ªÇã¤¤Êª¥³¡¼¥Çá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤ÈÍ¼ÈÓ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¡£¤â¤¦9·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤Í¤§¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÎÃ¤·µ¤¤ÊÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¥Ï¥Ã¥È¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤¿à¤ªÇã¤¤Êª¥³¡¼¥Çá¤òÈäÏª¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î»Ñ¤«¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼ã¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¼¡×¡Öº£Æü¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÎÃ¤·¤²¤ÊÁõ¤¤¡ª¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¶á½ê¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤â½÷Í¥¥ª¡¼¥é¤Ï±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â²¬¤Ï1994Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÃé¿ÃÂ¢³°ÅÁ »ÍÃ«²øÃÌ¡×¤ÎÇ®±é¤ÇÂè18²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ñ¥¬¡¼¥É¡×(³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®)¤ÎCM¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅì´´µ×¤È¤È¤â¤ËÊü¤Ã¤¿¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ï»õ¤¬Ì¿¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Î®¹Ô¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£