¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥ÈÍú¤¯¤ó¤À¡×à°µ´¬¤Î»äÉþá29ºÐTBS¥¢¥Ê¤ËµÓ¸÷¡ÖµÓÄ¹¤¤¡Á¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ý¡¼¥º¡×
¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·
¡¡TBS¤Î¿Íµ¤½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤Ç¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¹¥¿¥¹¥¿¤É¤ó¤É¤óÀè¤òÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê(29)¡£
¡¡¡Ö8·î¤Î¤Ç¤¤´¤È¡£¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ø¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤éÄ¹¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥Ê¥¤¥¹¥Ý¡¼¥º¡×¡ÖºÙ¡Á&åºÎï²á¤®¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥ÈÍú¤¯¤ó¤ÀÁÇÅ¨¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï2015Ç¯ÅÙ¡Ö¥ß¥¹Î©¶µÂç³Ø¡×¤ËÁª½Ð¡£18Ç¯4·î¤ËTBSÆþ¼Ò¡£¡ÖN¥¹¥¿¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£22Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¿Ê¹Ô¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£