¡ÖÍýÁÛ¤Î¤´É×ÉØ¡×É×¤ÏºòÇ¯°úÂà¤Î¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡Ä42ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¢ÃÂÀ¸Æüà²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿®Íê¤·¹ç¤¨¤Æ¤ë¾Ð´é¡×
É×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸ò¤¨¤¿4¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ
¡¡É×¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡Ä¡£¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¡¢42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦à²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿°ì¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÏ¢Â³¤È¤¤¤¦Nori¤ÎÌ¾¸À¤ò¶»¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÀÄÌÚº´ÃÎ¡£
¡¡¡ÖÅöÆü¤ÏJr.¤¬YouTube ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤òÍ½Ìó¤·¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Jr.¤Ë¸«¤ëÌÜ¤¢¤ë¤Í¡¼¤È¤«´ª¤¬¤¤¤¤¤Í¡¼¤È¤«²ÈÂ²¤ÇË«¤á¹ç¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÌë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·ò¹¯Âè°ì¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¡¢»ä¤é¤·¤¯³èÆ°Åª¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¡Ö¿®Íê¤·¹ç¤¨¤Æ¤ëÉ×ÉØ¤Î¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄÌÚº´ÃÎ¤Ï2009Ç¯¤ËÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎÀÄÌÚÀë¿Æ(µÜºê¸©½Ð¿È)¤È·ëº§¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£