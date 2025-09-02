ÎÓ°ê¥Æ¥¤¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°·ç¾ì¤Ø¡¡Åý³çÃÄÂÎ¤ÎÀÊÌ¸¡ºº¤ËÂÐ±þ¤Ê¤·
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÀÊÌ¤ò½ä¤ëÏÀµÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½÷»Ò¤ÎÎÓ°ê¥Æ¥¤¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤¬Åý³çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÊWB¡Ë¤¬½÷»ÒÉôÌç¤ÎÁª¼ê¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤¿ÀÊÌ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢4Æü³«Ëë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È2Æü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÂæÏÑÏ¢ÌÁ¤Ï½ÐÈ¯¤Î1Æü¤Þ¤Ç¤ËÏ¢Íí¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ°ê¥Æ¥¤¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï57¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£WB¤¬¼çºÅ¤·¤¿ºòÇ¯11·î¤ÎÂç²ñ¤ÇÀÊÌ¤ò½ä¤ê½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ëµ¿µÁ¤òÄè¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¹³µÄ¤·¡¢´þ¸¢¤ò¤·¤¿¡£
¡¡WB¤ÏÆ±¤¸¤¯ÀÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¥¤¥Þ¥Í¡¦¥Ø¥ê¥Õ¡Ê¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç½÷»Ò¤Î»î¹ç¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë