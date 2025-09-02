テレビ朝日系「チャンス大城のリアルジョブホラー 〜あなたの隣の怖い人〜」が１日に放送された。

チャンス大城がＭＣを務める「人怖」バラエティー。女性芸人・ヒコロヒーは後輩にまつわる「人怖」を披露した。

ヒコロヒーは「ハタチでこの世界に入って、まだ４年目ぐらいの時ですかね。女芸人の後輩の子が１人、すごい懐いてくれる子がいたんですよ。『勉強したいです！』って懐いてくれる子がいて、私も悪い気せへんから可愛がってたんですよ。ほな、ある日、私がロケに行かせていただいたことがあって」と述懐。

「（後輩から）『ロケどうだったんですか？』なんて言われて。『行かせていただいてるけど、やっぱり実力がないから。自分としてはうまくいったって手応えもないし。実力をつけていかなアカンよなぁ』みたいな話をしたんです」と振り返った。

「次の日、マネジャーから電話かかってきて『あんた、もう仕事なんかせえへんでエエみたいなこと言うて回ってるらしいな』って。フタを開けたら、その子（後輩）が『ヒコロヒーさんが、今ある仕事全然いらないって言ってました』っていうのをマネジャーにその足で言ってたらしくて」と明かした。

ヒコロヒーは、後輩と距離を置いたと話したが、その後に「ある日、また電話がかかってくるんですよ。その後輩から。泣いてるんですね。『本当、いろいろとご迷惑をおかけしたみたいで、申し訳ございませんでした』って。『おわびしたいんで、今、テレビ局のお偉いさんたちと飲ませていただいてるんです。今、この場に来たら仕事１本決まるかもしれないぐらいの偉い方たちなんで、よかったら、いらっしゃいませんか？』って言われて」と振り返った。

ヒコロヒーは「今やったらそんな会があるわけない（と分かる）じゃないですか。その当時は分からんから。そういうことがあんねや思って。泣いてるし、改心してくれたんやなと思って」と呼び出された場所に向かったという。

その場に到着すると「（後輩が）『おはようございます！じゃあ、私帰りますね。お疲れ様でした。私は帰ります。楽しんでってください』ってバーって帰っていって。え？これ何なんやろう？と思って。襖めいたところです。なんかいいお店で。襖をパッて開けたら、スケベな格好した女性たちがワラワラいて。その間におじさんたちが座ってるんです」と回想。

「キャー！って聞こえてパッと見たら（女性が）『ブラのホックを外された』だとか、こっちで（おじさんが）『チューしていいか』とか。もう酒池肉林の会なんですよ。おじさんが話しかけてきて『君どこの子？』って。『どこどこのテレビ局の皆さんですよね？』みたいな聞いたら『そんな人、一人もいないよ』『聞いてた話と全然違うんですけど』『ああ、なるほどね。まあ大丈夫。大丈夫。君も帰りたかったら女の子１人呼んだら帰れるよ』って。どこまでも売られたというお話でございます」と振り返った。

話を聞いていたチャンスは「こわっ！腹立つなぁそいつ…。」と震えあがっていた。