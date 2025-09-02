トイレで戻している女性のことをグチりたいクレーマー…「めんどくせー」と後悔｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第10話をごらんください。

来店当初は、感じのいいお客さんだった問句さん。



ですが次第に、自分に関係のない周りの人に対して不満を持ち、店長やナエくまさんに愚痴るようになっていきました。





女性客とのトラブルも、「なんかムカつく」くらいの気持ちから始まったのです。

ある日道を歩いていたナエくまさん。視線の先に誰かを見つけます。





そこにいたのは、問句さんでした。挨拶をするナエくまさん。問句さんもうれしそうです。





そこにいたので挨拶をしたと素直に告げるナエくまさん、問句さんも「失礼な」と言いながら、悪くは思っていないようです。



そして、「聞いたー？」と問句さんの話が始まります。





文句さんが話し始めたのは、食事の後で戻しているという女性客の話でした。



久しぶりに会ったのに話すことがそれか、と感じるナエくまさん…。





ナエくまさんが、その話を知っていると感じた問句さんは、続きを話そうとします。「めんどくせー」と後悔するナエくまさんでした。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）