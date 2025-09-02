日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「改名」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし！

毛利重就という大名について

毛利重就という大名がいました。と書いただけで、歴史好きな方は、ああ、このくらいの時期の人だな、とイメージします。

一つの可能性は室町時代もしくは戦国時代の人ですが、そうであれば守護大名とか戦国大名と書きます。

ただ単に大名といえば、普通は江戸時代。とすると、大名は将軍と関係をもっているはずだから、「重」という字は家重将軍から拝領したはず。となれば、重就は家を継ぐとき、おそらくは20歳前後に9代将軍に拝謁したはずなので、まあ、だいたいいつごろの人かが分かる、という寸法です（ちなみに1651年に由井正雪の乱が起き、1701年に松の廊下の刃傷。1751年に徳川吉宗死去。1800年前後は大きな事件がなくて、寛政の改革が終了した後の徳川家斉の時期。これを頭に入れておくと、さらにおおよその時期の見当がつきます）。

毛利重就の改名

それで実際に調べてみると、重就は吉宗将軍死去の宝暦元年（1751）年に家督を相続し、重就を名乗りました。



年齢が27歳、と通常より遅かったのは、先代の末期養子として分家から入った、という事情があったためです。

重就さん、立派な殿さまだったようで、萩藩の財政赤字の立て直しに努めました。港を整備して商船を呼び寄せ、塩田を開発し、製紙・製蝋・製糖に力を入れ（米を加えて防長四白政策という）、毛利家中興の祖、と謳われました。もちろん一方では、重い年貢を課して領民の怒りをかった、ということはあったようですが。

それで、なんで唐突にこの殿さまの話を紹介したかというと、改名しているからなのです。改名といっても、漢字の字面はそのまま。読み方を変えたのです。

改名の理由は“徳川家斉”

天明元年（1781年）、10代将軍・徳川家治の後継に、一橋治済の男子の豊千代が決定し、徳川家斉と改名しました。すると、「しげなり」の「なり」が家斉と重なるため、遠慮して、読みを「しげなり」から「しげたか」に改めました。

読みが同じになったので変える、という実例は、古くは鎌倉時代初めにあります。

源義経が朝敵になると、当時の貴公子、藤原（九条）良経と音がかぶるのが不当である、という次第になりました。そこで当人不在の状況で、義経の名を「義顕」に改める、という措置がとられました。

行方をくらましている九郎の所在が明らかになりますように、との願いを込めて「顕」の字を使う、というコントのような理由で「義顕」。義経は結局、平泉に落ちのびるのですが、この顛末は知らなかったでしょう。

音を重視する、という意味では、室町幕府の六代将軍の話も有名ですね。

天台宗の青蓮院義円は還俗して将軍として迎えられたとき、名を「義宣、よしのぶ」としました。すると、武家伝奏の家柄だった広橋宣光（権中納言）は「宣」の字を遠慮して、名を兼郷に改めました。ところが改めて考えると、義宣の音は「世をしのぶ」に通じる。そこで「義教」に変えました（徳川慶喜は、はて、この故事を知っていたのか否か）。

だから「元就」はやはり「もとなり」

本題に戻ります。石丸伸二さんの出現で、いっとき脚光を浴びた安芸高田市ですが、戦国時代、この町に本拠を置いた戦国大名が、あの毛利元就です。

この人、もちろん「もとなり」と読むのですが、文書で「もとなり」と仮名を付したものはないんじゃないかな。

史料編纂所が作成した「日本古文書ユニオンカタログ」というデータベースで調べた（みなさんも利用できます）ところ、「毛利元就」で検索すると3037件がヒット。でも「毛利元なり」「毛利もとなり」はともに0件。となると、どうして「就」を「なり」と読むんだ？ その根拠は？ という話になります。

そこで、重就さんの出番です。

先ほど書いたようなことを踏まえると、はじめ「しげなり」と読んでいたけれど、徳川家斉の登場で「しげたか」になった。だから「元就」はやはり「もとなり」なのだ、ということになるのです。