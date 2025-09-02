¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×È¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¡¢ÀÖ¤¤»±¤Î²¼¤ÎµÞÀÜ¶á¤Ë»ëÄ°¼ÔÌåÀä¡ÖÄ«¤«¤é¥É¥¥É¥¡×¡Ö¤³¤ì¤â¿À²ó¡×¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û
Íö»Ò¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òË¬¤Í¤¿È¬ÌÚ¤Ï¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï2Æü¡¢Âè112²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Îø¤ÎÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿Ä«ÅÄ²È¤Î¼¡½÷¡¦Íö»Ò(²Ï¹çÍ¥¼Â)¤ÈÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤¬Íë±«¤ÎÃæ¡¢µÞÀÜ¶á¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢ÌåÀä¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ò°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ó
¡¡¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é°ú¤Ã±Û¤¹½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÍö»Ò¡£¤½¤³¤Ø¡Ö¼è¤ê¤ËÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢»¨»ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿È¬ÌÚ¡£¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤È¾·¤Æþ¤ì¤é¤ì¡¢Íö»Ò¤¬½ñ¤¤¤¿È¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀëÅÁÊ¸¤¬ºÜ¤Ã¤¿»¨»ï¤ò¸«¤»¤Æ¡ÖÉ¾È½¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈË«¤á¤ë¡£
¡¡È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤à¤¬¡¢Íö»Ò¤ÏÂ¾¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò»¡¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö²¿¤«°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¼êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¤¿È¬ÌÚ¡£¸«ÅÏ¤·¤¿»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢Íö»Ò¤¬°¦¤·¡¢Àï»à¤·¤¿¹ë¤Á¤ã¤ó(ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ)¤Î¤Ï¤ó¤Æ¤ó¤¬¡Ä¡£
¡¡ÍëÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÃæ¡¢¥¸¥ã¥à¤ÎÉÓ¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢¸Ç¤¤³¸¤òÈ¬ÌÚ¤Ë³«¤±¤Æ¤â¤é¤¦Íö»Ò¡£°ì½Ö¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¤È¡Ö¤¸¤ã¡×¤ÈÉô²°¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÈ¬ÌÚ¡£³°¤ÏÍë±«¡£2³¬¤ÎÉô²°¤«¤é»±¤ò»ý¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤¿Íö»Ò¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»±¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö·¯¤¬¤Ì¤ì¤ë¤À¤í¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢È¬ÌÚ¤Ï»±¤ò»ý¤ÄÍö»Ò¤Î±¦¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Îº¸¼ê¤ò½Å¤Í¤Æ»±¤Î²¼¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ã¡¢¼Ú¤ê¤ë¤±¤É¡£º£ÅÙ¤Ï¤¤¤Ä²ñ¼Ò¤Ë¡×
¡¡¡Ö¤¢¤Î¡¢¤¢¤¿¤·¡¢¤â¤¦È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡Ö¤Ê¤¼¡×
¡¡²¡¤·ÌÛ¤ëÍö»Ò¤Ë¡¢È¬ÌÚ¤ÏÈá¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×
¡¡Íö»Ò¤Î±¦¼ê¤Ë½Å¤Í¤¿º¸¼ê¤ò°®¤êÄ¾¤¹È¬ÌÚ¡£Íö»Ò¤Î»Ø¤¬¤«¤¹¤«¤ËÆ°¤¤¤Æ¡Ä¡£¥«¥á¥é¤Ï¾å¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÀÖ¤¤»±¤ÏÍ¥¤·¤¯ÍÉ¤ì¤ë¡£
¡ÖÍö»Ò¤Á¤ã¤ó¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¤£¡×
¡¡¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ÖÄ«¥É¥é¤¸¤ã¤Ê¤¯°ã¤¦¥é¥Ö¥É¥é¥Þ¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥óÆÈÆÃ¤Ê´¶¤¸¤¬³¨ÍÕ½ñ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤³¤ì¤â¿À²ó¡×
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥à¤ÎÉÓ¤Î¤Õ¤¿¤Ïà¸Ç¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Íö»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¿´á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¡ÄÏ¿²è¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦°ì²ó¸«¤Æ¤ß¤è¡×
¡¡¡ÖÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤È»×¤·¤½Ö´Ö¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê»±¤À¤±¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡Ø¤³¤¦¤¯¤ë¤«¤¡¡Ù¤ÈÓ¹¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÈá¤·¤ß¤äÅÜ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¡ª¤ÈÌÄ¤é¤·¤¿Íë¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Íö»Ò¤Á¤ã¤ó¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¤£¡×
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£