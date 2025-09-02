¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬µï¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×Hyde¤¬¸ø³«¤·¤¿à¿À2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡Á¡×¡Ö¹¥¤²á¤®¤ë¥³¥ó¥Ó¡×
ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤Çà¤¯¤Ã¤Ä¤2¥·¥ç¥Ã¥Èá
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉL'Arc¡Áen¡ÁCiel¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎHyde¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬µï¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÃ»¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¡Ö#HYDE#LiSA#¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤ÎLiSA¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿ä¤·2¿Í¤Î¿À¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¿À¥Ä¡¼¥·¥ç¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿À¡×¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¹¥¤²á¤®¤ë¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê2¿Í¤Î¥³¥é¥Ü¡ª´ãÊ¡¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡Á¡×¡Öµ´ÌÇÃç´Ö¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£