まおた、新曲「やってらんないよ」を配信リリース
TOY’S FACTORY内インディーズレーベル“LITTLE TOY’S FACTORY”所属のシンガーソングライター・まおたが、新曲「やってらんないよ」を明日9月3日に配信リリースすることが発表となった。
「やってらんないよ」はタイトルが象徴するように、理不尽さや息苦しさを感じながらも、誰しもが抱える“逃げたい気持ち”に寄り添い、“必ずしも前に進まなければいけないわけではない”という視点を提示した楽曲だ。
■配信シングル「やってらんないよ」
2025年9月3日(水)配信開始
配信リンク：https://ltf.lnk.to/maota_yatterannaiyo
作詞：まおた
作曲：まおた
編曲：Tonal (TONAL WORKS.)
Photo by Yuki Ayano
■まおた20th Birthday ONE MAN LIVE「タイトル未定」
2026年1月31日(土) 東京・代々木LIVE STUDIO LODGE
▼チケット
一般 4,000円(＋1D)
学割 2,000円(＋1D)
※学割をご利用の方は、当日受付にて身分証の提示
※チケットはまおたのライブ会場限定で最速先行手売り販売中
