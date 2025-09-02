TOY’S FACTORY内インディーズレーベル“LITTLE TOY’S FACTORY”所属のシンガーソングライター・まおたが、新曲「やってらんないよ」を明日9月3日に配信リリースすることが発表となった。

「やってらんないよ」はタイトルが象徴するように、理不尽さや息苦しさを感じながらも、誰しもが抱える“逃げたい気持ち”に寄り添い、“必ずしも前に進まなければいけないわけではない”という視点を提示した楽曲だ。





怒りや苦痛に抗って走るエネルギーも持つ同曲は、作詞作曲をまおた、アレンジはTonal (TONAL WORKS)が手掛けた。

■配信シングル「やってらんないよ」

2025年9月3日(水)配信開始

配信リンク：https://ltf.lnk.to/maota_yatterannaiyo

作詞：まおた

作曲：まおた

編曲：Tonal (TONAL WORKS.)

Photo by Yuki Ayano

■まおた20th Birthday ONE MAN LIVE「タイトル未定」

2026年1月31日(土) 東京・代々木LIVE STUDIO LODGE

▼チケット

一般 4,000円(＋1D)

学割 2,000円(＋1D)

※学割をご利用の方は、当日受付にて身分証の提示

※チケットはまおたのライブ会場限定で最速先行手売り販売中

