MOTONのオードパルファムが定番化♡人気3種の香りが新登場

化粧品や雑貨の輸入販売を行うlalalajapanのライフスタイルブランド「MOTON」から、数量限定で好評を博した「オードパルファム」が待望の定番商品として登場します。2025年9月2日(火)より全国のバラエティストアおよび公式オンラインストアで順次発売開始。人気の香り3種類が揃い、毎日を華やかに彩る特別なアイテムです。

MOTONオードパルファムの魅力

今回定番化する「オードパルファム」は、人気の高い3種の香りをラインナップ。

FLOWER GARDENは、みずみずしいマンダリンやベルガモット、ローズやピオニーが華やかに重なり、大きな花束を抱きしめたような幸福感に包まれる香り。

NUDE CALMは、ローズやマグノリアに透明感のあるミュゲやアイリスが重なり、気品あふれるフルーティーフローラル。

TWILIGHT JOURNEYは、爽やかなシトラスとジャスミンが織り成す華やかさと、ラストのムスクとシダーウッドが印象的に残る贅沢なフレグランスです。

商品ラインナップと詳細

ラインナップはFLOWER GARDEN、NUDE CALM、TWILIGHT JOURNEYの3種類。いずれも30mL入りで、価格は2,178円(税込)。

全国のバラエティストアに加え、MOTON公式オンラインストアでも購入可能です。

使い方は、肌から15～20センチほど離して首や手首にスプレー。腰や足首につければ、ふんわりと香りが広がり、より一層魅力的に演出してくれます。

日常に寄り添う特別な香りを手に入れて

MOTONのオードパルファムは、日常に寄り添いながらも特別な時間を演出してくれるアイテムです。

ふんわりと上品に香ることで、自分らしさを大切にしたい女性の毎日に華やかさを添えてくれるでしょう。

気分を変えたいときや大切な日に纏えば、香りが心を豊かにしてくれるはず。ぜひお気に入りの一本を見つけて、毎日の暮らしに彩りを加えてみてくださいね♡