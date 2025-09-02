俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーが運用するスタッフアカウントは8月31日にInstagramを更新。綾瀬さんの美肌ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：綾瀬はるかさんスタッフ公式Instagramより）

俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーが運用するスタッフアカウントは8月31日にInstagramを更新。綾瀬さんの美しい肌を披露しました。

「相変わらずお肌がきれい」

同アカウントは、「【UOMO】10月号　ご覧いただけましたでしょうか？　素敵なお写真を少しずつ公開いたします！」とつづり、綾瀬さんのアップ写真を1枚投稿。ファッション誌『UOMO』10月号（集英社）の撮影オフショットのようです。綾瀬さんは、ラフなヘアスタイルで黒いニットを着ています。素肌のようなナチュラルなメイクで、ツヤツヤ、ピカピカの美肌が際立っています。

コメント欄では、「なんでこんなにお肌が美しいのでしょうか」「もちもちして美しい」「相変わらずお肌が綺麗　美しいです」「お美しいです」「下から撮った顔がこんなに可愛い人も珍しいよ…」「可愛すぎて見惚れちゃいます」「メンズライク、カッコよくて可愛いです」と、絶賛の声が集まりました。

別カットも公開

同アカウントは、25日には「綾瀬はるかがメンズウェアを着る！」と、同撮影の別カットを公開していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)