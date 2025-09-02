à¤Þ¤¤¤ó¤Á¤ã¤óá¤«¤é16Ç¯¡Ä27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¡¸¶ÍÚà¿è¤ÊÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥á¤ËÈ¿¶Á¡Ö27ºÐ¤È¤Ï¾×·â¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×
¹ë²Ú¤Êà¥±¡¼¥á¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤¬8·î28Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿à¿è¤ÊÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥á¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ÖÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëÊ¡¸¶¡£¡ÖÀèÆü¤Ï27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÃÂÀ¸²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î´ó¤»½ñ¤¤È¡¢»ä¤ÎÂç¹¥Êª¤Î¤½¤Ü¤í¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ°¦¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¿´¤¬¤Ý¤Ã¤«¤Ý¤«¤Ë¤Ê¤ëÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤Ü¤í¤äÇö¾Æ¤Íñ¤ò½Å¤Í¤¿ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¤½¤Ü¤í¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤ÇÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡¸¶¤Ï¡¢»ÒÌò»þÂå¤Î2009¡Á13Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¤ÎÎÁÍý¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥¢¥¤¥É¥ë ¥¢¥¤!¥Þ¥¤!¤Þ¤¤¤ó!¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ¢¤Þ¤¤¤óÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤¤¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬ÍÄÃÕ±à»ù¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿Ê¡¸¶¤µ¤ó¤¬27ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¾×·â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥¤¥ó¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡¼ËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¤ËÎÉ¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¤¤ó¤Á¤ã¤ó¡©¤¢¤ì¤«¤éÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¤Þ¤¤¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£