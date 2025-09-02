定額利用サービスいわゆる“サブスク”。育児の負担を減らそうと保育施設で使う紙おむつやお尻ふきの“サブスク”を導入する自治体が増えています。そのメリットは保護者だけでなく保育施設にも…新たなサービスを取材しました。



子どもたちの元気な声が響く三条市の保育所。市内9つの公立保育所で9月から新たなサービスが導入されました。それが…





〈保育士〉「こちらでおむつをそれぞれ保管していてあります」おむつとお尻ふきの“サブスク”です。これまでは保護者が1枚ずつ名前を書き、毎日5枚程度を持参していたおむつ。保護者が管理会社と契約を結び、毎月料金を支払えば紙おむつやお尻ふきを何枚でも利用することができるサービスです。おむつのサイズは5つから選ぶことができ、メーカーは保護者の間で最も人気なものが採用されました。料金は月額2290円。11月まで無料のトライアル期間とあってほぼすべての園児が利用しているといいます。仕事や子育てに忙しい保護者にとっては魅力的なサービスです。〈保護者〉「おむつ無いと「しまった」ってなるのでそうすると朝もともと時間ないからすごいバタバタしちゃうなっていうのありました」〈保護者〉「毎日のおむつ1枚1枚に名前を書かなくなったことと荷物が減ったことがだいぶ助かっています。その分子どもと一緒に過ごすことができたかなって思いました」おむつが足りなくなることはないのでしょうか…保育所の管理画面を見せてもらうと…〈保育所長〉「1か月これくらい必要ですよっていうのを計算してくれるのでこのまま私たち発注しています」保護者が登録時におむつのサイズと1日あたりの枚数を入力すると管理会社が保育所全体の必要な枚数を計算。その後は保育所が在庫を入力するだけで必要な数が送られてくる仕組みです。〈保育所長〉「簡単です。思ったより数の計算がうまくできるか足りるのか心配だったんですけど、ここで計算してくれるのでいまのところは何の心配もなくこのとおりに発注しています」業務の効率化・負担軽減にもつながっているようです。〈保育士〉「日々（1人1人の）おむつの在庫確認ですとかお母さんたちとの在庫確認の連絡等あったんですけどそれがなくなったので業務の負担は減っているかなと思います」保育所の必需品・紙おむつ。新潟市や燕市でも同様のサブスクサービスが導入されています。