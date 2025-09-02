ダッフィー＆フレンズ「ジェラピケ」プロデュースグッズに新作！ 立体デザインがかわいいルームウェアなど登場へ
東京ディズニーシーは、10月2日（木）から、ダッフィー＆フレンズの20周年を記念して「gelato pique（ジェラート ピケ）」がプロデュースした秋冬シーズンスペシャルグッズを発売する。
【写真】シェリーメイやジェラトーニもかわいい！ 「ジェラピケ」秋冬グッズ一覧
■ダッフィーとおそろいコーデが楽しめる
今回登場するのは、ダッフィーたちの姿がデザインされた、ふわふわで肌触りが心地よい、アパレルや雑貨アイテムを展開するコレクション。
「ジェラート ピケ」らしいふんわりとした肌触りの良い素材を使用したアパレルアイテムは、ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニのそれぞれのキャラクターをふっくらとした立体デザインであしらった長袖プルオーバーとロングパンツのルームウェアセットが3種類並ぶ。
また、左胸、背中、ボタンにダッフィーの姿をデザインした「カーディガン」と同デザインの「ぬいぐるみコスチューム」も用意され、ダッフィーとおそろいコーデでおうち時間を楽しむこともできる。
さらに、ボーダー柄の「ニットブランケット」と、ダッフィーとロゴをサガラ刺しゅうであしらった「ポーチ」もラインナップ。ダッフィーの笑顔とあたたかな色合いのデザインに癒されながら、おうち時間をよりリラックスして過ごせるだろう。
