¡ÚÌÀÆü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¿ó¤Ï½µ´©»ï¤ÎÌ¡²è·ü¾Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä3ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð
¿ó¤Ï²¿Æü¤â»Å»öÉô²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¤Ï3Æü¡¢Âè113²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£½µ´©»ï¤ÎÌ¡²è·ü¾Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤À¤¬¡Ä¡£
¡ÒÂè113²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡½µ´©»ï¤ÎÌ¡²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢ºÊ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤Ë´«¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î·ü¾Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£·ë²Ì¤è¤ê¤âÉÁ¤¤¿¤¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ²¿Æü¤â»Å»öÉô²°¤Ë¤³¤â¤ë¿ó¡£¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ö¤ÎÁ°¤Ç¡¢¿ó¤Ï¤³¤ì¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÌ¡²è²È¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919¡¾2013)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918¡¾1993)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(NHKÁí¹ç)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ(Ä«ÅÄ)¤Î¤Ö¤òº£ÅÄÈþºù¡¢É×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£