タレントの小島瑠璃子（31）が2日、自身のインスタグラムを更新。同じ年の友人の力士が所属する相撲部屋を見学に行ったと報告した。

小島は「長く友人としてお付き合いさせていただいている、同い年の荒篤山太郎関に招待してもらい、荒汐部屋の朝稽古を見学させていただきました」とつづり、西十両八枚目の荒篤山の所属する荒汐部屋での様子を披露。

「空気がピリッとした中でのお稽古はハードそのもの。九月場所に向けてさらにハードになっていくそうです。子どもはお稽古の音にびっくりしながらも泣いたりせずにまじまじと見ていました これ以上にない良い経験…！！！」とし、2歳長男が力士に抱かれている写真も投稿。「お稽古後には大きな大きなお兄さんに抱っこしてもらいました 強い子に育ってね」と祈った。

小島は23年2月いっぱいでホリプロを退所し、中国への留学を理由に芸能活動を休止していたが、同年3月に会社経営者の一般男性と結婚を発表。8月に第1子妊娠を報告、出産した。しかし、今年2月に夫が急死。インスタの更新が途絶えていたが、7月から投稿を再開。金髪に変身し、「日々元気に過ごしています」と子供との2ショットなどを披露している。